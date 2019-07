Kiki Bertens is er zondag niet in geslaagd de tiende WTA-titel uit haar loopbaan te veroveren. De Westlandse ging in de finale van het graveltoernooi in Palermo pijnlijk onderuit tegen de Zwitserse Jil Teichmann.

Bertens sloeg liefst 43 onnodige fouten tegen Teichmann en trok na bijna twee uur spelen aan het kortste eind: 6-7 (3) en 2-6. De 22-jarige Zwitserse bezet momenteel de 82e positie op de wereldranglijst en staat zodoende 77 plekken lager op de ranking dan de Nederlandse.

De 27-jarige Bertens had haar derde WTA-titel van 2019 kunnen veroveren, nadat ze eerder dit jaar de toernooien van Sint-Petersburg (hardcourt) en Madrid (gravel) won. Ze heeft ook toernooizeges in Charleston, Cincinnati, Seoul (2018), Gstaad (2017), Nürnberg (2016 én 2017) en Fès (2012) op haar naam staan.

Het was de vierde keer dit jaar dat Bertens de finale van een WTA-toernooi haalde. Ze won zogezegd de toernooien van Sint-Petersburg en Madrid, maar verloor begin juni de finale van het grastoernooi in Rosmalen van de Amerikaanse Alison Riske. In die wedstrijd liet de kopvrouw van het Nederlandse tennis vijf matchpoints onbenut.

Gravelspecialiste Teichmann veroverde de tweede WTA-titel uit haar loopbaan, nadat ze in april het graveltoernooi in Praag op haar naam schreef. Door haar overwinning in Palermo stijgt het Zwitserse talent naar de zestigste plek op de wereldranglijst.

Bertens, die de mondiale nummer vijf blijft, heeft nu een week rust en speelt daarna op het sterk bezette toernooi van Toronto in Canada. Een week later verdedigt ze haar titel in Cincinnati, waar ze zich eveneens voorbereidt op de US Open (26 augustus-8 september).

Kiki Bertens greep naast aar tiende WTA-titel. (Foto: Pro Shots)

Zes breaks in eerste set

Bertens haalde in haar vierde WTA-finale dit jaar niet haar gebruikelijke niveau en kende ook geen beste start in Palermo. De Westlandse, die halverwege de derde game al acht onnodige fouten had geslagen, verzuimde in de tweede game een breakkans te benutten en werd op 1-2 zelf gebroken door de effectieve Teichmann.

Het was daarna bij beide speelsters wisselvalligheid troef, want de vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste én negende game eindigden allemaal in een break. Bertens kreeg op 4-5 in totaal liefst drie setpunten tegen, maar die sloeg ze allemaal weg. Even later in de tiebreak moest ze alsnog capituleren door een onfortuinlijke dubbele fout op het vierde setpunt van de wedstrijd.

In het tweede bedrijf ging het niet beter lopen bij Bertens. De beste Nederlandse tennisster aller tijden voorkwam ternauwernood een break in de eerste game en verzuimde vervolgens zelf toe te slaan op de opslag van Teichmann, waarna ze op 1-1 alsnog haar servicegame verloor door een love break.

Bertens toonde zich een stuk minder effectief dan Teichmann - ze benutte slechts drie van haar zeven breakpoints - en incasseerde op 1-3 opnieuw een love break, waarmee haar verzet definitief gebroken was. De Zwitserse besliste de wedstrijd overtuigend in haar voordeel met een love game en veroverde zo de tweede WTA-titel uit haar loopbaan.