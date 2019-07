Alexander Zverev wordt niet langer bijgestaan door coach Ivan Lendl. De Duitser bevestigde vrijdag dat hij de samenwerking met de achtvoudig Grand Slam-winnaar beëindigt.

"Ik heb heel veel respect voor hem, maar menigeen weet waarschijnlijk wel dat we het gevoel hadden dat we allebei een andere richting op gingen", verklaarde Zverev in Hamburg. "Misschien pasten we qua persoonlijkheid ook niet bij elkaar."

De 22-jarige Zverev stelde Lendl vorig jaar augustus aan als coach. Onder zijn hoede veroverde hij vorig jaar de titel op de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi waarbij de beste acht spelers van het seizoen het tegen elkaar opnemen.

Op Grand Slam-toernooien presteerde de nummer vijf van de wereld een stuk minder goed. Zo werd hij onlangs op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld en kwam hij alleen op Roland Garros tot de kwartfinales.

Ivan Lendl tijdens het teleurstellende van Alexander Zverev op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

'Zverev is bezig met aantal dingen buiten de baan'

Volgens Lendl is de breuk te wijten aan enkele zaken buiten de tennisbaan. "Ik heb een hoop vertrouwen in Sascha, die nog altijd erg jong is. Maar hij is momenteel met een aantal dingen buiten de baan bezig, waarbij het lastig is om mijn filosofie toe te passen."

De 59-jarige Lendl was eerder coach van Andy Murray. Hij begeleidde de Schot van 2011 tot en met 2014 en van 2016 tot en met 2017.

Zverev haalde vrijdag bij het graveltoernooi in Hamburg wel de halve finales. De nummer twee van de plaatsingslijst versloeg de Serviër Filip Krajinovic met 2-6, 7-5 en 6-2. Bij de laatste vier treft hij titelverdediger Nikoloz Basilashvili uit Georgië.