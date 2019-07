Kiki Bertens heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Palermo. De Zuid-Hollandse zette de Italiaanse Jasmine Paoloni in drie sets opzij. Voor Arantxa Rus viel het doek in de kwartfinales.

De 27-jarige Bertens was met 6-4, 1-6 en 6-4 te sterk voor Paolini, de nummer 142 van de wereld. De partij op het Italiaanse gravel nam 1 uur en 49 minuten in beslag.

In de eerste set maakte Paolini een vroege break achterstand nog ongedaan, maar leverde ze even later opnieuw haar service in. Die voorsprong gaf Bertens niet meer uit handen.

De mondiale nummer vijf had in het tweede bedrijf echter behoorlijk wat moeite met haar opslag. Ze sloeg zelfs 25 procent van haar eerste service in en maakte in de hele set slechts elf punten.

Bertens, als eerste geplaatst in Palermo, herpakte zich in de derde set. Haar service liep weer een stuk beter en ze gunde Paolini nog slechts een game. Op haar eerste matchpoint maakte ze het karwei af.

De Westlandse jaagt in Palermo op de tiende WTA-titel uit haar loopbaan en haar derde toernooizege van dit jaar. Ze schreef in 2019 ook al de toernooien van Sint-Petersburg (hardcourt) en Madrid (gravel) op haar naam.

Arantxa Rus kwam er niet aan te pas in haar kwartfinale tegen Paula Badosa. (Foto: Pro Shots)

Badosa voorkomt Nederlands onderonsje

Bij de laatste vier neemt Bertens het op tegen de Spaanse Paula Badosa, die Arantxa Rus vrijdagavond slechts drie games gunde: 6-2 en 6-1. Badosa voorkwam daarmee een Nederlands onderonsje in de halve eindstrijd.

De 28-jarige Rus dolf na 1 uur en 14 minuten het onderspit tegen Badosa. De Monsterse, die voor het eerst dit jaar in de kwartfinales van een WTA-toernooi stond, staat elf plekken lager op de wereldranglijst dan de 21-jarige Spaanse (130 om 119).

Badosa won veel punten op haar eerste service en ging ook veel effectiever met haar breakkansen om. Ze won liefst zes keer de servicegame van Rus, die zelf slechts één break plaatste.