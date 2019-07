Arantxa Rus is er vrijdag niet in geslaagd de halve finales van het WTA-toernooi van Palermo te bereiken. De Nederlandse verloor op het Italiaanse gravel in twee sets van Paula Badosa.

De 28-jarige Rus dolf na 1 uur en 14 minuten het onderspit tegen Badosa: 2-6 en 1-6. Rus, die voor het eerst dit jaar in de kwartfinales van een WTA-toernooi stond, staat elf plekken lager op de WTA-ranking dan de 21-jarige Spaanse (130 om 119).

Badosa won veel punten op haar eerste service en ging ook veel effectiever met haar breakkansen om. Ze won liefst zes keer de servicegame van Rus, die zelf slechts één break plaatste.

Door haar overtuigende overwinning voorkwam Badosa een Nederlands onderonsje in de kwartfinales. Rus had het bij een zege mogelijk opgenomen tegen Kiki Bertens, die vrijdagavond nog in actie komt tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA-142).

De 27-jarige Bertens is op jacht naar de tiende WTA-titel uit haar loopbaan en haar derde toernooizege van dit jaar. Ze schreef in 2019 ook al de toernooien van Sint-Petersburg (hardcourt) en Madrid (gravel) op haar naam.