Viervoudig winnaar Novak Djokovic heeft zich donderdagavond afgemeld voor de Coupe Rogers in Montreal. De Serviër heeft rust nodig na Wimbledon, dat hij eerder deze maand na een vijfsetter in de finale tegen Roger Federer wist te winnen.

"Het spijt me dat ik me moet afmelden voor de Coupe Rogers. Maar ik heb samen met mijn team besloten om mijn lichaam meer rust te geven om zo volledig te herstellen voordat ik op de baan terugkeer", zegt Djokovic op de site van de ATP.

De nummer één van de wereld had graag in Canada gespeeld. "Ik voel me daar altijd erg thuis en zal in de toekomst zeker terugkeren."

Ook Roger Federer slaat het Masters-toernooi, dat afwisselend in Montreal en Toronto wordt gespeeld, dit jaar over. Titelverdediger Rafael Nadal komt wel in actie op het hardcourttoernooi. Als hij opnieuw weet te winnen, dan prolongeert hij voor het eerst in zijn carrière een titel op een andere ondergrond dan gravel.

Juan Martín del Potro. (Foto: Pro Shots)

De Potro nog niet fit na knieoperatie

De toernooiorganisatie kreeg donderdag ook een afmelding van Juan Martín del Potro. De Argentijn is nog niet volledig hersteld van een knieblessure.

De nummer 22 van de wereld onderging op 22 juni een knieoperatie, nadat hij drie dagen eerder een gebroken knieschijf opliep.

Toernooidirecteur Eugene Lapierre heeft begrip voor de afmeldingen van Djokovic en Del Potro. "We hadden Djokovic heel graag voor de derde keer kampioen zien worden in Montreal, maar begrijpen zijn beslissing en wensen hem veel succes in de rest van het seizoen."

"In het geval van Del Potro wensen we hem een spoedig herstel. Hij heeft de laatste jaren flink wat blessures gehad, we kijken ernaar uit hem snel weer op de baan te zien", aldus Lapierre.

Het toernooi in Canada begint op 5 augustus. Vorig jaar was Nadal in de finale te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.