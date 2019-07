Arantxa Rus heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Palermo. De Zuid-Hollandse rekende in de tweede ronde verrassend af met Viktória Kuzmová uit Slowakije.

De 28-jarige Rus was met 6-4 en 6-4 te sterk voor Kuzmová, de nummer drie van de plaatsingslijst. De Nederlandse besliste de partij op het Italiaanse gravel na ruim anderhalf uur op haar eerste matchpoint.

De eerste zes games van de wedstrijd leverden evenzoveel breaks op, waarna Rus in de tiende game opnieuw toesloeg en de set pakte. In het tweede bedrijf knokte de mondiale nummer 130 zich terug van een 1-3-achterstand en verloor ze in het vervolg nog één game.

Het is de eerste keer dit jaar dat Rus de kwartfinales van een WTA-toernooi haalt. Daarin treft ze de winnares van de ontmoeting tussen de Hongaarse Fanny Stollar en de Spaanse Paulo Badosa.

Later op donderdag komt ook Kiki Bertens in actie in de tweede ronde in Palermo. De Westlandse neemt het op tegen Aleksandra Krunic uit Servië.