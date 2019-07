Kiki Bertens heeft dinsdag overtuigend de tweede ronde van het WTA-toernooi van Palermo bereikt. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg Ekaterine Gorgodze met 6-0 en 6-1.

Voor Bertens was het haar eerste optreden na haar vroege uitschakeling op Wimbledon. De Tsjechische Barbora Strýcová zette de Nederlandse in Londen in de derde ronde de voet dwars.

De nummer vijf van de wereld kwam tijdens haar openingspartij op het gravel van Palermo, een ondergrond die haar normaal gesproken beter ligt dan gras, geen moment in de problemen. Gorgodze (WTA-193) kon haar slechts één game afsnoepen.

De eenzijdige partij duurde maar 73 minuten. Bertens gunde haar Georgische tegenstander geen enkele servicebreak en zelf dwong ze zestien breakpoints af. Daardoor kon ze het zich permitteren om vijf dubbele fouten te slaan.

Bertens voegde Palmero pas laat aan schema toe

Bertens voegde het Italiaanse graveltoernooi pas later toe aan haar schema, zo maakte ze tijdens Roland Garros bekend. Ze wilde tussen het gras- en het hardcourtseizoen nog een extra, wat minder sterk bezet toernooi op haar favoriete ondergrond spelen.

Voor de 27-jarige Bertens was het haar eerste wedstrijd op gravel sinds Roland Garros. Daarin gaf ze in de tweede ronde tegen Viktória Kuzmová ziek op.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Aleksandra Krunic, die de Italiaanse qualifier Jessica Pieri met 6-2, 6-3 versloeg. De Wateringse won haar twee eerdere ontmoetingen met de Servische. Beide keren, in 2017 in Gstaad en een jaar later in Charleston, won Bertens uiteindelijk het toernooi.