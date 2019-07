Arantxa Rus heeft maandag op overtuigende wijze de tweede ronde van het WTA-toernooi in Palermo bereikt. Op het Siciliaanse gravel was ze met 6-1 en 6-3 te sterk voor de Française Amandine Hesse.

Het is pas de eerste WTA-zege op gravel van het jaar voor Rus, die in juli 2018 in Boekarest haar laatste overwinning op die ondergrond boekte. In Boedapest (hardcourt) en Rosmalen (gras) wist ze dit jaar al wel een zege op WTA-niveau te boeken.

Met de 26-jarige Française trof Rus (28) in Palermo een qualifier. "Het was tegen Hesse lastiger dan de uitslag doet vermoeden", zegt de nummer 130 van de wereldranglijst op de website van de WTA.

"We speelden een paar hele mooie punten en de hitte hier maakte het ook zwaar", aldus de Zuid-Hollandse. In de tweede ronde speelt ze tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová, die als derde geplaatst is in Palermo, of tegen de Italiaanse tiener Elisabetta Cocciaretto.

Vorig jaar speelde Rus tweemaal tegen Kuzmová. "Eén keer verloor ik van haar en eenmaal won ik. Ze is een goede speelster met mooie uitslagen, dus het wordt een leuke wedstrijd."

Kiki Bertens is als eerste geplaatst in het Italiaanse toernooi, dat voor haar dinsdag begint met een partij tegen de Georgische Ekaterine Gorgodze, de nummer 193 van de wereld.