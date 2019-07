Robin Haase is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Umag. De Nederlander verloor op het Kroatische gravel met duidelijke cijfers van de Rus Andrey Rublev: 3-6 en 2-6.

Haase zat geen moment lekker in de wedstrijd tegen de nummer 76 van de wereld. Hij keek al na negen minuten spelen in de eerste set tegen een achterstand van 0-3 aan.

De valse start bleek de opmaat voor een kansloze nederlaag. Haase sloeg elf dubbele fouten, wist geen enkele break te plaatsen en droop al na 73 minuten af.

Vorig jaar haalde Haase nog de halve finales in Umag, waar hij toen in de kwartfinales nog in twee sets te sterk was voor Rublev: 6-3 en 7-6 (6).

Haase niet langer in top tachtig

Door de uitschakeling behoort Haase vanaf maandag niet meer tot de top tachtig op de wereldranglijst. Hij heeft dit jaar op geen enkel toernooi de kwartfinales bereikt.

Eerder deze maand presteerde Haase nog wel aardig op Wimbledon. Hij strandde weliswaar in de tweede ronde, maar gaf daarin de Canadees Milos Raonic goed partij.

Rublev neemt het in de tweede ronde in Umag op tegen de als vierde geplaatste Serviër Dusan Lajovic, die in de eerste ronde een bye had.