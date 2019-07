Boris Becker vindt dat zijn voormalige pupil Novak Djokovic veel meer respect van tennisfans verdient. De Serviër schreef zondag voor de vijfde keer Wimbledon op zijn naam door Roger Federer na een sensationele finale te verslaan, maar het publiek was vooral op de hand van de ervaren Zwitser.

De toeschouwers op het Centre Court applaudisseerden soms als de 32-jarige Djokovic een bal uit of in het net sloeg. Er was bovendien wat boegeroep te horen toen de nummer één van de wereld met de umpire in discussie ging over een mogelijk te laat aangevraagde challenge van Federer, die juist veel steun kreeg van het publiek in Londen.

"Federer is de beste tennisser aller tijden en heeft het recht om die liefde te krijgen, maar je mag als tennisfan wel iets meer respect opbrengen voor iemand die Wimbledon zo vaak heeft gewonnen", zei Becker na de langste Wimbledon-finale ooit, die Djokovic na bijna vijf uur spelen in zijn voordeel besliste.

"Tennis was altijd het feestje van Federer en Rafael Nadal en toen kwam Djokovic er als een soort ongewenste gast bij. Na zestien Grand Slam-titels moeten mensen wakker worden en de grootheid van Djokovic erkennen. Hopelijk is er volgend jaar meer balans in de steun van het publiek voor de tennissers als ze elkaar weer treffen."

Door zijn vijfde eindzege op Wimbledon kwam Djokovic weer iets dichter bij het recordaantal Grand Slam-titels van Federer (twintig) en zijn naaste belager Nadal (achttien). De aanvoerder van de wereldranglijst is respectievelijk vijf en één jaar jonger dan zijn grote rivalen.

Novak Djokovic en Roger Federer na hun historische finale. (Foto: Pro Shots)

'Djokovic kan Nadal en Federer nog passeren'

Volgens Becker, die tussen 2013 en 2016 de coach was van 'The Djoker', is Djokovic nog lang niet verzadigd. "Hij is nu een van de grootste tennissers aller tijden, maar hij wil de beste aller tijden worden", denkt de Duitser, die in zijn loopbaan zes Grand Slam-titels veroverde.

"Novak mag meer dan trots zijn nu hij al zestien Grand Slam-titels heeft. Als ik hem dat vijftien jaar geleden had verteld, had hij dat niet geloofd. Ik denk dat hij Federer en Nadal nog kan passeren, maar pin me er niet op vast. De strijd is in ieder geval losgebarsten."

Door het veroveren van de Wimbledon-titel zijn vier van de laatste vijf Grand Slams gewonnen door Djokovic. De Serviër schreef het prestigieuze grastoernooi vorig jaar ook op zijn naam en won daarna ook de US Open en de Australian Open.

De US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, begint eind augustus en duurt tot en met begin september. Djokovic won het toernooi in New York in 2011, 2015 en 2018.