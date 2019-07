Roger Federer houdt gemengde gevoelens over aan zijn verlies tegen Novak Djokovic in de Wimbledon-finale van zondag. De legende baalt van het resultaat, maar genoot ook van de historische vijfsetter.

In de lange finale trok Djokovic in de vijfde set nipt aan het langste eind. De nummer één van de wereld was bij een stand van 12-12 de beste in de tiebreak en won Wimbledon voor de vijfde keer.

"Ik moet mijn verlies nemen, de goede dingen eruit halen, de rest proberen te vergeten en weer doorgaan. Net als bij de finale van 2008 zal ik later terugkijken en denken: het was zo slecht nog niet", aldus een reële Federer.

"Voor nu doet het pijn en dat is ook normaal, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ik kan het goed van me af zetten, want ik wil niet somber zijn na zo'n geweldige partij met prachtige punten. Alles zat erin. Ik hoop dat deze finale nog lang herinnerd zal worden."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor in 2008 al eens een Wimbledon-finale in een heroïsche vijfsetter van Rafael Nadal. Tegen Djokovic kreeg Federer in de vijfde set twee matchpoints, maar benutte die niet.

Roger Federer en Novak Djokovic maakten er een prachtige finale van. (Foto: Pro Shots)

'Weet momenteel even niet wat ik voel'

De 37-jarige Federer, die op acht Wimbledon-titels staat, heeft gemengde gevoelens. "Het is moeilijk uit te leggen en ik weet niet of een nederlaag in drie sets beter had gevoeld", aldus de Zwitser.

"Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit. Momenteel weet ik even niet wat ik voel. Ik besef wel dat ik een ongelooflijke kans heb laten liggen, maar het zij zo. Net als in 2008 was het een epische finale en was ik dicht bij de overwinning."

Het resultaat in de finale van Wimbledon betekende een verlenging van de zegeloze reeks van Federer tegen Djokovic op Grand Slams. De laatste keer dat hij de Serviër op een van de vier grote toernooien versloeg was in 2012.