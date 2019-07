Novak Djokovic komt woorden tekort om zijn heroïsche overwinning in de finale van Wimbledon te omschrijven. De Serviër versloeg Roger Federer zondag in een bloedstollende partij in de tiebreak van de vijfde set.

"Als dit niet mijn meeste memorabele en spannendste finale in mijn carrière was, komt deze zeker in mijn top twee of drie", zei Djokovic na afloop van de finale, die ruim vijf uur duurde. "En dat tegen de beste speler aller tijden."

De nummer één van de wereld won uiteindelijk met 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 en 13-12 (3). In de 25e game van de beslissende vijfde set moest volgens de nieuwe Wimbledon-regels een tiebreak de beslissing brengen.

In die laatste set werkte de 32-jarige Djokovic twee matchpoints weg, waardoor hij de vijf jaar oudere Federer van diens negende Wimbledon-titel afhield.

"Helaas moest er één speler verliezen. We kregen allebei onze kansen", stelde Djokovic. "Het is vrij onwerkelijk om twee matchpoints tegen te krijgen, terug te komen en dan een tiebreak te spelen op 12-12."

Novak Djokovic toont zijn trofee aan pers en publiek. (Foto: Pro Shots)

'Federer geeft mij inspiratie'

Voor Federer was het zijn eerste Grand Slam-finale op 37-jarige leeftijd. De prestaties van de Zwitser inspireren Djokovic om ook minstens zo lang door te gaan.

"Roger zei net dat hij spelers het geloof wilde geven op hun 37e en ik ben een van de spelers voor wie dat geldt. Hij geeft me zeker inspiratie."

Djokovic schreef Wimbledon voor de vijfde keer op zijn naam, nadat hij eerder succesvol was in 2011, 2014, 2015 en 2018. Hij heeft nu in totaal zestien Grand Slam-titels op zijn palmares staan.

"Dit is het toernooi dat ik altijd wilde winnen. Het is speciaal om dit te delen met het publiek en mijn team. Ook mijn ouders waren er, dat is een droom die uitkomt", besloot hij.