Novak Djokovic heeft zondag voor de vijfde keer in zijn loopbaan Wimbledon gewonnen. De nummer één van de wereld was in een historische finale in vijf sets te sterk voor achtvoudig toernooiwinnaar Roger Federer.

Na een bloedstollende partij van ruim vijf uur stond er 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 en 13-12 (3) op het scorebord in het voordeel van Djokovic. In de 25e game van de beslissende vijfde set moest volgens de nieuwe Wimbledon-regels een tiebreak de beslissing brengen.

De 32-jarige Djokovic won Wimbledon eerder in 2011, 2014, 2015 en 2018. De vijf jaar oudere Federer blijft steken op acht toernooizeges op het 'heilige gras' in Londen en twintig Grand Slam-titels in totaal. Hij won Wimbledon twee jaar geleden voor het laatst.

Het resultaat in de Wimbledon-finale betekent bovendien dat de zegeloze reeks van Federer tegen Djokovic op een Grand Slam-toernooi verlengd wordt. De laatste keer dat hij de Serviër op een van de grote toernooien klopte, was in 2012.

In zowel 2014 als 2015 was Djokovic Federer ook al de baas in de eindstrijd van Wimbledon, net als in de US Open-finale van 2015 en de halve eindstrijd van de Australian Open van drie jaar geleden.

Roger Federer en Novak Djokovic maakten er een prachtige finale van. (Foto: Pro Shots)

Finale van hoog niveau

In de eerste set van de finale haalden beide topspelers zondag direct een hoog niveau. Federer en Djokovic gaven elkaar weinig toe en hielden - soms met wat moeite - hun eigen service, waardoor het uitdraaide op een tiebreak. Daarin maakte Djokovic nipt het verschil.

Wie dacht dat hij daarna door zou stoten had het mis, want mede door een inzinking van de Serviër nam Federer het heft in handen in set twee. De Zwitser bleef stabiel, profiteerde van de vele fouten die Djokovic maakte en won met 6-1.

Federer had ook in de derde set overwegend het beste van het spel, maar opnieuw moest er een tiebreak aan te pas komen. Daarin was het Djokovic die enigszins verrassend de setwinst naar zich toetrok (7-4).

Opnieuw richtte Federer zich op na een verloren tiebreak. Hij pakte de vierde set met 6-4 en dwong daarmee een vijfde set af, waarin beide spelers logischerwijs wat vermoeider oogden.

In de beslissende slotfase deelde Djokovic met een break de eerste tik uit. Hij kwam op 4-2, maar zag Federer de schade herstellen. In het bloedstollende gevecht dat volgde, overleefde 'The Djoker' twee matchpoints en bleek hij toch nipt over de langste adem te beschikken.

Roger Federer liet twee matchpoints onbenut en moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)