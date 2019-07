Serena Williams is lyrisch over het spel van Simona Halep in de finale van Wimbledon. De Amerikaanse leed zaterdag een kansloze nederlaag tegen de Roemeense op het Londense gras.

"Simona speelde onwaarschijnlijk goed", loofde Williams Halep na afloop van de finale. "Ik voelde me min of meer als een hert dat in de koplampen van een auto keek. Als iemand zo speelt, dan kan ik alleen maar respect hebben."

De 37-jarige Williams pakte tegen de tien jaar jongere Halep, die Wimbledon voor het eerst won, slechts vier games: 2-6 en 2-6. In een klein uur maakte ze liefst 26 onnodige fouten.

"Ik had niet veel last van spanning, maar ik forceerde te veel", analyseerde de 23-voudig Grand Slam-winnares. "Ik probeerde voor te veel ballen te gaan omdat zij een enorme hoeveelheid terugsloeg."

Tegenover het hoge aantal onnodige fouten stelde Williams zeventien winners. Halep kwam tot dertien winners, maar ging slechts drie keer onnodig in de fout.

Serena Williams kwam er niet aan te pas in de finale tegen Simona Halep. (Foto: Pro Shots)

'Ik had niets anders kunnen doen'

"Geen enkele nederlaag is makkelijk voor mij", aldus de voormalig nummer één van de wereld. "Maar als iemand zo uitzinnig speelt, kan je niet veel doen. Het was vandaag haar dag."

Het was het tweede jaar op rij dat Williams de Wimbledon-finale verloor. Vorig jaar moest ze haar meerdere erkennen in Angelique Kerber.

"Ik denk niet dat ik ook maar iets anders had kunnen doen. Ik kan in ieder geval leren om hetzelfde spel als Simona te spelen en alles uit de kast halen."

Door de nederlaag verzuimde Williams het recordaantal gewonnen Grand Slams van Margaret Court te evenaren. De nu 76-jarige Australische schreef van 1963 tot en met 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi op haar naam.

Simona Halep en Serena Williams met de schalen. (Foto: Pro Shots)