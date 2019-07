Rolstoeltennisster Aniek van Koot heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière Wimbledon gewonnen. De Gelderse besliste in de finale het Nederlandse onderonsje met titelverdedigster Diede de Groot in haar voordeel.

De 28-jarige Van Koot rekende op het Londense gras in drie sets af met de zes jaar jongere De Groot: 6-4, 4-6 en 7-5.

Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid en was De Groot de sterkste in de eindstrijd. Ook in 2017 triomfeerde de speelster uit Oudewater op Wimbledon.

Met haar overwinning maakte Van Koot een einde aan een indrukwekkende zegereeks van De Groot, die sinds Wimbledon vorig jaar alle Grand Slam-toernooien won. Op Roland Garros voltooide ze eerder dit jaar een zogenoemde 'Career Slam'.

Van Koot, die ook in 2016 de finale van Wimbledon verloor, veroverde de derde Grand Slam-titel in haar loopbaan. In 2013 won de mondiale nummer drie zowel de Australian Open als de US Open.

De Groot en Van Koot vormen ook een duo in het dubbelspel, waarin ze eveneens de eindstrijd spelen. Daarin nemen ze het zondag op tegen hun landgenote Marjolein Buis en de Italiaanse Giulia Capocci.