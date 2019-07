Simona Halep kan amper geloven dat ze zaterdag in haar eerste Wimbledon-finale slechts 55 minuten nodig had om Serena Williams te verslaan. De Roemeense is dolblij dat ze in Londen haar topniveau haalde tegen de 23-voudig Grand Slam-winnaar.

"Dit was absoluut de beste wedstrijd uit mijn loopbaan", zei Halep in eerste reactie op het 'heilige gras' van het Centre Court. "Ik had wel veel zenuwen. Mijn maag ging flink tekeer voordat ik de baan op kwam, maar ik focuste me gewoon volledig op mijn eigen spel. Ik kan niet wachten om hier volgend jaar terug te komen."

De nummer zeven van de wereld - op de maandag te verschijnen WTA-ranking bezet ze de vierde plek - had geen kind aan Williams. De Amerikaanse sloeg veel te veel onnodige fouten en daar profiteerde de ijzersterk spelende Halep optimaal van.

De Roland Garros-winnaar van 2018, die het gehele toernooi alleen in de tweede ronde een set afstond, incasseerde geen enkele break en won zelf vier keer de servicegame van Williams. Ze besliste de eenzijdige finale in stijl met een love game.

"Dit was altijd al de droom van mijn moeder", vertelde Halep. "Toen ik 10 jaar was zei ze dat ik, als ik iets in het tennis zou willen doen, het spelen van de Wimbledon-finale als doel moest stellen. Dat was erg motiverend voor mij."

Simona Halep krijgt de nodige aandacht na het veroveren van haar eerste Wimbledon-titel. (Foto: Pro Shots)

Halep won in verleden vrijwel nooit van Williams

Halep stond al vier keer eerder in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar ze wist in 2018 alleen Roland Garros te winnen. De Roemeense is de tiende speelster ooit in het open tijdperk die zowel het Grand Slam-toernooi in Parijs als Wimbledon op haar erelijst heeft staan.

Haar overtuigende zege op Williams was op basis van de resultaten uit het verleden verrassend te noemen. Van de tien onderlinge ontmoetingen vóór de Wimbledon-finale won Halep er maar één, op de WTA Finals van 2014.

"Ik was er bij toen Simona voor het eerst van Williams won", zei haar Roemeense coach Daniel Dobre. "We werken al jarenlang samen, maar de laatste vier maanden zijn echt de beste maanden van onze samenwerking geweest."

"Dat heeft ze echt volledig aan zichzelf te danken. Simona heeft in het verleden al laten zien heel goed op gras te kunnen spelen en dat deed ze nu weer. Ze speelde zó goed, dat dit op papier misschien wel haar eenvoudigste wedstrijd was."