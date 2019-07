Simona Halep heeft zaterdag voor de eerste keer in haar loopbaan Wimbledon op haar naam geschreven. De 27-jarige Roemeense was in een eenzijdige finale van het Grand Slam-toernooi in Londen veel te sterk voor Serena Williams.

De partij op het Centre Court duurde slechts 55 minuten: 6-2 en 6-2. De 37-jarige Williams verzuimde het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court te evenaren. De nu 76-jarige Australische tennislegende schreef tussen 1963 en 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi in het enkelspel op haar naam.

Het is voor Williams al de derde Grand Slam-finale op rij die ze niet wint. De ervaren Amerikaanse reikte in 2018 tot de finale van Wimbledon én de US Open, maar zowel in Londen (winst Angelique Kerber) als in New York (zege Naomi Osaka) trok ze aan het kortste eind.

Halep, de eerste Roemeense Wimbledon-finaliste ooit, stond vier keer eerder in de finale van een Grand Slam-toernooi. De nummer zeven van de wereld schreef in 2018 Roland Garros op haar naam. In 2014 en 2017 verloor ze de finale in Parijs, terwijl ze in 2018 het onderspit dolf in de eindstrijd van de Australian Open.

De Wimbledon-finale bij de mannen staat zondag op het programma en gaat tussen Roger Federer en Novak Djokovic. Recordwinnaar Federer kan Wimbledon al voor de negende keer op zijn naam schrijven.

Simona Halep in extase na haar gewonnen finale. (Foto: Pro Shots)

Williams begint dramatisch aan finale

Williams kende zaterdag een dramatisch begin van haar elfde Wimbledon-finale. De nummer tien van de wereld, met haar 37 jaar en 290 dagen de oudste Grand Slam-finaliste ooit in het open tijdperk, verloor door een aantal onnodige fouten direct haar eerste servicegame.

Halep maakte gretig gebruik van het onzorgvuldige spel van de Amerikaanse, die duidelijk tijd nodig had om in haar spel te komen. Ze kwam dankzij een love game op een 2-0-voorsprong en brak Williams vervolgens nog een keer.

Na elf minuten leidde Halep al met 4-0, al kwam Williams daarna wat beter in de wedstrijd. De zevenvoudig Wimbledon-winnares zocht wat meer de aanval, sloeg meer winners en dwong op 4-1 ook een eerste breakpoint af tegen de sterk serverende Halep. De Roemeense, die zich knap onder de druk uit wist te spelen, ontkwam aan een break en besliste de eerste set even later in haar voordeel.

Serena Williams pepte zich aan het begin van de tweede set op. (Foto: Getty Images)

Williams slaat 26 onnodige fouten

Williams baalde opzichtig van haar vele fouten en moest zichzelf aan het begin van de tweede set volledig oppeppen. Tekenend was haar lange schreeuw van opluchting en blijdschap, toen ze in de eerste game van het tweede bedrijf een aanval fraai afrondde met een geplaatste volley.

De Amerikaanse stond echter tegenover een Halep die, zoals eigenlijk al het hele toernooi, vrijwel geen steken liet vallen. De Roemeense won op 2-2 voor de derde keer in de wedstrijd de servicegame van Williams en daarmee was het verzet van de 23-voudig Grand Slam-winnares gebroken.

Williams, die over de hele wedstrijd gezien liefst 26 onnodige fouten sloeg tegenover drie van Halep, bleef te onzorgvuldig spelen om haar opponent aan het wankelen te brengen. Na een lange game op 2-4 brak Halep de Amerikaanse opnieuw, waarna ze de wedstrijd met een love game in stijl afsloot en de tweede Grand Slam-titel uit haar loopbaan veroverde.