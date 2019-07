Roger Federer is nog één overwinning verwijderd van de negende Wimbledon-titel uit zijn loopbaan, maar de 37-jarige Zwitser moet zondag dan wel afrekenen met 'angstgegner' Novak Djokovic. De vijf jaar jongere Serviër won acht van de laatste tien ontmoetingen en is op Grand Slam-toernooien al zeven jaar ongeslagen tegen Federer.

De laatste keer dat Federer op een Grand Slam-toernooi van Djokovic won, was in 2012. De nummer drie van de wereld zegevierde toen in de halve finales van Wimbledon in vier sets. Federer nam zo revanche voor de nederlaag tegen Djokovic van een maand eerder in de halve eindstrijd van Roland Garros.

De twee kwamen elkaar na die ontmoeting op Wimbledon nog vier keer tegen op een Grand Slam en telkens won Djokovic. De nummer één van de wereld versloeg Federer in 2014 én 2015 in de finale van Wimbledon, waarna hij ook in de US Open-finale (2015) en op de Australian Open (halve finale 2016) aan het langste eind trok.

Als twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer zondag in de Wimbledon-finale een einde maakt aan die negatieve reeks, is hij weer een stap dichter bij het prestigieuze record van Jimmy Connors. De 66-jarige Amerikaan won in zijn loopbaan 109 toernooien, terwijl de teller van Federer nu op 102 ATP-titels staat.

Een zege op titelverdediger Djokovic is ook genoeg voor Federer om naar de tweede plek op de wereldranglijst te stijgen. Die positie is nu nog in handen van Rafael Nadal, die vrijdag in vier sets onderuit ging tegen de Zwitser. De laatste keer dat Federer tot de top 2 van de wereld behoorde, was in oktober 2018.

Grand Slam-titels aller tijden 1. Roger Federer - 20 titels

2. Rafael Nadal - 18 titels

3. Novak Djokovic - 15 titels

4. Pete Sampras - 14 titels

5. Roy Emerson - 12 titels

6. Rod Laver en Björn Borg - 11 titels

8. Bill Tilden - 10 titels

Roger Federer won Wimbledon al acht keer. (Foto: Pro Shots)

Djokovic kan Wimbledon voor vijfde keer winnen

Djokovic is nog één zege verwijderd van zijn vijfde Wimbledon-titel - hij won het toernooi ook in 2011, 2014, 2015 en 2018 - en schaart zich in dat geval in een mooi rijtje. Alleen Federer (acht titels), Pete Sampras (zeven) en Björn Borg (vijf) mochten zich minstens vijf keer de winnaar van Wimbledon noemen in het open tijdperk (sinds 1968).

Hoewel Federer recordwinnaar is op het 'heilige gras' in Londen, lijkt Djokovic licht favoriet in de finale. Van de laatste vier Grand Slam-toernooien won 'The Djoker' er drie. Hij schreef in 2018 Wimbledon en de US Open op zijn naam en boekte begin dit jaar zijn zevende eindzege op de Australian Open.

Djokovic toont zich in Grand Slam-finales sowieso erg sterk. Van de laatste acht keer dat hij in de eindstrijd van een van de vier grote toernooien stond, trok de ervaren Serviër zeven keer aan het langste eind. Stan Wawrinka was de nummer één van de wereld in de US Open-finale van 2016 de baas.

De finale tussen Federer en Djokovic begint zondag om 15.00 uur op het Centre Court in Londen. Als Federer wint, mag hij zich met zijn 37 jaar en 340 dagen de oudste Grand Slam-winnaar in het enkelspel noemen in het open tijdperk. Dat record is nu nog in handen van Ken Rosewall, die 37 jaar en 67 dagen was toen hij in 1972 de Australian Open won.

Novak Djokovic kan Wimbledon voor de vijfde keer winnen. (Foto: Pro Shots)