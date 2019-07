Novak Djokovic heeft vrijdag de finale op Wimbledon bereikt. De titelverdediger rekende op het Londense gras af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

De nummer één van de wereld had alleen in set twee moeite met Bautista Agut en besliste de partij na ruim 2 uur en 45 minuten spelen: 6-2, 4-6, 6-3 en 6-2.

De 32-jarige Djokovic gaat zondag voor zijn vijfde eindzege op het 'heilige gras' van Wimbledon. De Serviër won het toernooi behalve vorig jaar ook in 2011, 2014 en 2015.

In de finale speelt hij tegen Roger Federer of Rafael Nadal. De twee vedettes staan later op vrijdag tegenover elkaar op het Centre Court.

Roberto Bautista Agut stond pas voor de eerste keer in de halve finale van een Grand Slam. (Foto: Pro Shots)

Djokovic lijdt pas tweede setverlies

Nadat Djokovic eenvoudig de eerste set naar zich toe had getrokken, raakte hij het initiatief in het tweede bedrijf kwijt. Bautista Agut, die voor het eerst in de halve eindstrijd van een Grand Slam stond, brak Djokovic in game drie en stond die voorsprong niet meer af.

Het was pas de tweede keer dit toernooi dat Djokovic een set verloor. Eerder wist de Pool Hubert Hurkacz hem in de derde ronde een setje af te snoepen, maar die won in de daaropvolgende twee bedrijven nog maar vijf games.

Ook nu liet Djokovic zijn tegenstander niet verder komen dan 1-1 in sets. Een late break in de derde set leverde hem die set op, waarna het verzet van Bautista gebroken leek.

De Serviër nam in het vierde bedrijf zelfs een dubbele break voorsprong. De Spanjaard sloeg in de laatste game nog enkele matchpoints weg, maar dat bleek slechts uitstel van executie.