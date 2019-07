Simona Halep denkt dat de kans op een overwinning op Serena Williams in de Wimbledon-finale van zaterdag groter is dan ooit. De voormalige nummer één van de wereld vindt dat ze de afgelopen jaren veel progressie heeft geboekt.

23-voudig Grand Slam-winnares Williams geldt als angstgegner voor Halep. Van de tien ontmoetingen tussen de speelsters won de Roemeense, die momenteel de mondiale nummer zeven is, er slechts één.

"Maar ik geloof echt dat ik haar nu kan verslaan. Uiteraard heb ik respect voor wat ze gedaan heeft en nog steeds doet, maar ik voel me mentaal sterker dan voorheen", aldus Halep.

De topspeelster was donderdag in de halve eindstrijd overtuigend te sterk voor Elina Svitolina (6-1, 6-3). Ze overtrof daarmee haar beste prestatie ooit op Wimbledon, waar ze in 2014 al eens tot de laatste vier reikte.

"Ik heb nu meer ervaring dan toen. Ik sta ook positiever op de baan en geef niet meer op. Ik heb in vijf jaar veel geleerd. We zullen zien hoe het in de finale gaat. Het blijft een grote uitdaging voor me."

Simona Halep ontvangt de felicitaties van Elina Svitolina. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een de mooiste momenten uit mijn leven'

De 27-jarige Halep, die vorig jaar met Roland Garros voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi won, kijkt enorm uit naar de Wimbledon-finale en ziet de eindstrijd als een mijlpaal.

"Het bereiken van de finale is een van de mooiste momenten uit mijn leven. Ik heb er heel veel zin in en ben ook wel een beetje nerveus. Ik wil zoveel mogelijk genieten", aldus de Roemeense.

Ze vindt niet dat ze zich in de halve finale tegen Svitolina heeft kunnen sparen. "Het was niet zo makkelijk als de score doet vermoeden. Ik heb er hard voor moeten vechten. Tegen Svitolina is het nooit eenvoudig."

Het is de vijfde keer dat Halep finaliste is op een Grand Slam-toernooi. Williams, die in 2017 voor het laatst een Grand Slam won, staat voor de derde keer in een jaar tijd in de eindstrijd van een van de vier grote toernooien.

De vrouwenfinale van Wimbledon begint zaterdag om 15.00 uur. Bij de mannen is de eindstrijd zondag. Vrijdag staan de halvefinalepartijen Roger Federer-Rafael Nadal en Novak Djokovic-Roberto Bautista Agut op het programma.