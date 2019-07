Roger Federer hoopt vrijdag af te rekenen met Rafael Nadal en daarmee voor de twaalfde keer de finale van Wimbledon te halen. De tennislegendes troffen elkaar elf jaar geleden voor het laatst op het 'heilige gras' in Londen.

In 2008 stond Federer op zijn favoriete ondergrond in de finale tegenover Nadal en toen was het de Spanjaard die in een thriller aan het langste eind trok: 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8) en 9-7.

Aan de eerdere twee ontmoetingen met Nadal op gras - allebei op Wimbledon - heeft Federer wél goede herinneringen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was in beide finales te sterk.

Dertien jaar geleden werd het 6-0, 7-6 (5), 6-7 (7) en 6-3 en een jaar later, in 2007, leverde de eindstrijd opnieuw spektakel op. Federer won toen met 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6 en 6-2.

Die laatste overwinning betekende Federers vijfde Wimbledon-titel. De inmiddels 37-jarige Zwitser was vervolgens ook in 2009, 2012 en 2017 nog de beste op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nadal versloeg Federer vorige maand

De vier jaar jongere Nadal kan voor zijn partij tegen Federer op Wimbledon wel moed putten uit de vorige onderlinge ontmoeting, al was dat op gravel, de favoriete ondergrond van de Spanjaard.

Ruim een maand geleden bereikte Nadal op Roland Garros voor de twaalfde keer de finale door Federer vrij eenvoudig met 6-3, 6-4 en 6-2 te kloppen. Hij maakte daarmee een einde aan een serie van zes nederlagen tegen de Zwitser.

Federer en Nadal staan vrijdag voor de veertigste keer tegenover elkaar. Van de eerdere 39 partijen won Nadal er 24 en Federer 15. De halve finale op Wimbledon begint vrijdag naar verwachting rond 16.00 uur, al is dat afhankelijk van de partij eerder op de dag.

Om 14.00 uur is het in de andere halve finale namelijk eerst de beurt aan nummer één van de wereld Novak Djokovic en de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De eindstrijd van Wimbledon is zondag.