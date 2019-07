Serena Williams krijgt zaterdag in de finale van Wimbledon een derde kans om in de voetsporen van tennislegende Margaret Court te treden. Bij een overwinning op Simona Halep evenaart de 37-jarige Amerikaanse het recordaantal Grand Slam-titels van de nu 76-jarige Australische.

Court schreef tussen 1963 en 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi in het enkelspel op haar naam, waarvan elf in het open tijdperk (vanaf mei 1968). Williams won tot dusver zeven keer de Australian Open, zeven keer Wimbledon, zes keer de US Open en drie keer Roland Garros en heeft er zodoende eentje minder.

Vorig jaar was Williams al twee keer dicht bij haar 24e titel. De Amerikaanse reikte in 2018 tot de finale van Wimbledon én de US Open, maar zowel in Londen (winst Angelique Kerber) als in New York (winst Naomi Osaka) trok ze aan het kortste eind. De laatste keer dat de routinier een Grand Slam-toernooi won, was in 2017 (Australian Open). Sindsdien veroverde ze geen enkele WTA-titel meer.

Het is de elfde keer dat Williams in de finale van Wimbledon staat en dat is al een prestatie op zich. Martina Navrátilová is de enige speelster in het open tijdperk die er ook in slaagde om minstens zo vaak de finale van één Grand Slam-toernooi te bereiken. De nu 62-jarige Tsjechische haalde twaalf keer de eindstrijd op Wimbledon.

Zowel Williams als Navrátilová staat op 32 Grand Slam-finales. Het record bij de vrouwen is nog in handen van de Amerikaanse Chris Evert, die tussen 1973 en 1986 34 keer de eindstrijd van een van de vier grote toernooien haalde. Zevenvoudig Wimbledon-winnaar Williams mag zich met haar 37 jaar en 290 dagen wel de oudste Grand Slam-finaliste ooit noemen in het open tijdperk.

Serena Williams staat voor de elfde keer in de Wimbledon-finale. (Foto: Pro Shots)

Grand Slam-titels in open tijdperk 1. Serena Williams - 23 titels

2. Steffi Graf - 22 titels

3. Chris Evert en Martina Navrátilová - 18 titels

5. Margaret Court - 11 titels

6. Monica Seles - 9 titels

7. Billie Jean King - 8 titels

8. Evonne Goolagong, Justine Henin en Venus Williams - 7 titels

Halep verloor nog maar één set op Wimbledon

Met Halep treft Williams zaterdag de eerste Roemeense Wimbledon-finaliste ooit. De huidige nummer zeven van de wereld stond vier keer eerder in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar wist alleen nog Roland Garros te winnen (2018).

De 27-jarige Halep dolf in negen van haar twaalf laatste WTA-finales het onderspit, maar op Wimbledon is ze vooralsnog ongenaakbaar. De voormalige nummer één van de wereld verloor op de weg naar de finale alleen een set aan haar landgenoot Mihaela Buzarnescu in de tweede ronde.

Halep kan de tiende speelster worden in het open tijdperk die zowel Wimbledon als Roland Garros op haar erelijst heeft staan. De enige nog actieve vrouwen die daarin slaagden, zijn Serena Williams, Maria Sharapova en Garbiñe Muguruza.

Op basis van de voorgaande ontmoetingen tussen Williams en Halep begint de Amerikaanse wel als topfavoriet aan de finale. De twee speelden tien keer eerder tegen elkaar en Halep won maar éénmaal; op de WTA Finals van 2014.

De Wimbledon-finale tussen Williams en Halep begint om 15.00 uur (Nederlandse tijd) op het Centre Court. De eindstrijd bij de mannen staat zondag op hetzelfde tijdstip op het programma.

Simona Halep wil haar tweede Grand Slam-titel veroveren. (Foto: Pro Shots)