Serena Williams heeft nog één overwinning nodig om het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court te evenaren, maar de kersverse Wimbledon-finalist wil zich daar zo min mogelijk mee bezighouden. De 37-jarige Amerikaanse vindt het niet erg als het haar nooit lukt om op gelijke hoogte te komen met de Australische tennislegende.

De nu 76-jarige Court schreef tussen 1963 en 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi in het enkelspel op haar naam. Williams won tot dusver zeven keer de Australian Open, zeven keer Wimbledon, zes keer de US Open en drie keer Roland Garros.

De 23-voudig Grand Slam-winnaar krijgt zaterdag de kans om net als Court op 24 titels te komen, want ze bereikte donderdag ten koste van de Tsjechische Barbora Strycová (6-1 en 6-2) voor de elfde keer in haar loopbaan de finale van Wimbledon.

"Ik dacht er donderdagochtend toevallig even aan en sindsdien eigenlijk helemaal niet meer", zei Williams op haar persconferentie na haar overtuigende zege op Strycová in Londen. "Het gaat niet om 24, 23, 25 of welk cijfer dan ook. Het gaat erom dat ik elke keer weer het beste van mezelf geef."

"Nadat ik er vanmorgen even aan dacht, heb ik het laten gaan en nu voel me ik er heel kalm over. Wat er ook gebeurt met mijn totale aantal Grand Slam-titels, ik zal straks altijd kunnen terugkijken op een geweldige carrière."

Serena Williams staat voor de elfde keer in de finale van Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Williams wint bijna altijd van Halep

Williams won in 2017 op de Australian Open voor de laatste keer een Grand Slam-toernooi, al was ze er vorig jaar ook twee keer dicht bij. De Amerikaanse bereikte in 2018 de finale van Wimbledon én de US Open, maar zowel in Londen (winst Angelique Kerber) als in New York (winst Naomi Osaka) dolf ze het onderspit.

In de Wimbledon-finale van zaterdag wacht Williams een krachtmeting met Simona Halep, die voor de vijfde keer in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi staat. Williams en Halep speelden tien keer eerder tegen elkaar en slechts één keer trok de Roemeense aan het langste eind, in 2014 bij de WTA Finals.

"Van al onze ontmoetingen is die verloren wedstrijd de belangrijkste voor mij", zei Williams. "Die dag zal ik nooit vergeten. Ze speelde echt ongelooflijk goed. Dat doet mij eraan herinneren dat ze dat niveau opnieuw kan halen, dus ik moet ervoor zorgen dat ik in de Wimbledon-finale nóg beter ben."

De finale tussen Williams en Halep begint zaterdag om 15.00 uur op het Centre Court. De mondiale nummer zeven Halep schreef in haar loopbaan van alle Grand Slams alleen Roland Garros (2018) op haar naam.