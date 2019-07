Serena Williams heeft zich donderdag voor de elfde keer in haar loopbaan voor de finale van Wimbledon geplaatst. De 37-jarige Amerikaanse rekende in de halve eindstrijd overtuigend af met Barbora Strycová en neemt het zaterdag in de finale op tegen Simona Halep, die Elina Svitolina uitschakelde.

Williams had slechts een uur nodig om Strycová (WTA-54) te verslaan. De 33-jarige Tsjechische, afgelopen zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, wist geen enkele break te plaatsen en pakte slechts drie games op het Centre Court: 6-1 en 6-2.

Door haar overtuigende overwinning is Williams dicht bij een achtste eindzege op Wimbledon en haar 24e Grand Slam-titel in totaal. Daarmee zou de huidige nummer tien van de wereld het Grand Slam-record van tennislegende Margaret Court evenaren.

Het is de derde keer in een jaar tijd dat Williams in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. In 2018 verloor ze op Wimbledon de finale van Angelique Kerber en op de US Open ging ze in een controversiële eindstrijd ten onder tegen Naomi Osaka.

De laatste keer dat Williams een Grand Slam-toernooi won, was begin 2017 toen ze de Australian Open op haar naam schreef. Op Wimbledon zegevierde ze al in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016.

In de finale neemt Williams het zaterdag vanaf 15.00 uur op tegen Halep. De Roemeense nummer zeven van de wereld was in haar halve eindstrijd eenvoudig te sterk voor Svitolina: 6-1 en 6-3.

Serena Williams staat voor de elfde keer in de Wimbledon-finale. (Foto: Pro Shots)

Halep heeft geen kind aan Svitolina

Halep verloor op weg naar de finale slechts één set: in de tweede ronde tegen haar landgenote Michaela Buzarnescu. Tegen Svitolina kwam ze geen moment in de problemen. Ze klaarde de klus in één uur en veertien minuten.

In de eerste set sloeg Halep vooral veel meer winners dan haar Oekraïense opponent: 23 om 10. In de tweede set ging de strijd lange tijd gelijk op, tot Halep bij 3-3 de beslissende break plaatste.

De 27-jarige Halep won in haar carrière pas één Grand Slam: Roland Garros in 2018. De voormalig nummer één van de wereld verloor in Parijs tweemaal de finale en was ook een keer verliezend finalist op de Australian Open. Haar beste prestatie op Wimbledon was een halvefinaleplek in 2014.

Halep is momenteel de nummer zeven van de WTA-ranglijst, maar dankzij haar goede prestaties in Londen klimt ze naar de vierde plek op de maandag te verschijnen ranking en passeert ze onder anderen Kiki Bertens.

Svitolina begon aan Wimbledon als de nummer acht van de wereld en zal vanaf maandag op de nieuwe ranking de zevende positie bezetten.

Elina Svitolina kon het Simona Halep geen moment echt lastig maken. (Foto: Pro Shots)