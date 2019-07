Roger Federer wil vrijdag in zijn halve finale op Wimbledon tegen Rafael Nadal zijn eigen spel spelen. De Zwitser is niet van plan om voorafgaand aan de partij allerlei tactieken door te nemen.

"Ik weet veel van zijn spel, maar hij weet ook veel van mijn tennis", zei Federer nadat hij te horen kreeg dat Nadal zijn tegenstander is in de halve eindstrijd.

"Dus ik kan me twee dagen lang als een gek met tactieken bezighouden of ik kan zeggen: het is grastennis, dus ik ga naar buiten en speel mijn eigen spel."

De 37-jarige Federer was woensdag in vier sets te sterk voor de Japanner Kei Nishikori. De 33-jarige Nadal rekende even later in drie sets af met de Amerikaan Sam Querrey.

Veertigste ontmoeting tussen Federer en Nadal

Federer en Nadal zullen voor de veertigste keer in hun carrière tegen elkaar spelen. De Spanjaard won 24 van de 39 voorgaande ontmoetingen en was ook bij de laatste onderlinge confrontatie de sterkste; op Roland Garros zegevierde hij twee maanden geleden in drie sets.

"De buitenwereld zal er wel weer een hype van maken", aldus Federer. "Natuurlijk kijk ik uit naar die partij tegen Nadal, maar ik verheug me op elke tenniswedstrijd en niet zozeer op één tegenstander."

Ook Nadal kijkt uit naar de confrontatie met Federer. "Dit is geweldig. Het is lastig voor te stellen dat ik me weer in die positie bevind", liet de mondiale nummer twee weten. "Het is mooi om weer tegen Roger te spelen op Wimbledon."

Rafael Nadal viert zijn overwinning op Sam Querrey. (Foto: Pro Shots)

Nadal won vorige confrontatie op Wimbledon in thriller

De laatste keer dat de twee elkaar op Wimbledon troffen, was in de finale van 2008. Destijds was de Mallorcaan in een thriller te sterk voor de nu twintigvoudig Grand Slam-winnaar en hield hij zijn rivaal voor het eerst in zes jaar van de Wimbledon-titel af.

De winnaar van de partij tussen Federer en Nadal speelt in de eindstrijd tegen titelverdediger Novak Djokovic of de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Federer kan Wimbledon voor de negende keer winnen. Hij schreef het toernooi eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 op zijn naam. Nadal pakte in 2008 en 2010 de titel op het Londense gras.