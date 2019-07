Rafael Nadal heeft zich woensdag als eerste speler geplaatst voor de ATP Finals in Londen. De Spanjaard verzekerde zich dankzij zijn halvefinaleplek op Wimbledon van deelname aan het eindejaarstoernooi.

De 33-jarige Nadal was woensdag in de kwartfinales op Wimbledon in drie sets te sterk voor de Amerikaan Sam Querrey. Met zijn plek bij de laatste vier kan hem een ticket voor de ATP Finals niet meer ontgaan.

Komende vrijdag speelt Nadal in de halve eindstrijd op Wimbledon tegen Roger Federer. Het wordt de veertigste ontmoeting tussen de twee rivalen.

Naast zijn halvefinaleplek op Wimbledon pakte Nadal dit jaar voor de twaalfde keer de titel op Roland Garros en haalde hij de finale van de Australian Open, waarin Novak Djokovic te sterk was.

Rafael Nadal viert zijn overwinning op Sam Querrey. (Foto: Pro Shots)

Negende deelname Nadal aan ATP Finals

Het is de negende keer dat Nadal meedoet aan het lucratieve toernooi, waarbij de beste acht spelers van het jaar het tegen elkaar opnemen. In 2010 en 2013 veroverde de nummer twee van de wereld de titel.

Vorig jaar meldde Nadal zich af voor de ATP Finals. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar had toen te veel last van een buikspierblessure.

De ATP Finals worden van 10 tot en met 18 november in de O2 Arena in Londen gespeeld. De Duitser Alexander Zverev is titelverdediger in de Britse hoofdstad.