Andy Murray en Serena Williams zijn er woensdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het gemengd dubbelspel op Wimbledon te bereiken. De voormalige nummers één van de wereld verloren in de derde ronde van de Braziliaan Bruno Soares en de Amerikaanse Nicole Melichar.

De 32-jarige Murray en de vijf jaar oudere Williams gingen in drie sets onderuit tegen Soares en Melichar, de nummers één van de plaatsingslijst: 3-6, 6-4 en 2-6. De partij op het Londense gras duurde zo'n anderhalf uur.

In de eerste set hadden Soares en Melichar voldoende aan een break in de achtste game, waarna Murray en Williams in het tweede bedrijf toesloegen in de tiende game. In de beslissende set kwam het gelegenheidsduo er nauwelijks meer aan te pas.

Eerder wonnen Murray en Williams, die in de halve finales van het enkelspel tegenover de Tsjechische Barbora Strýcová staat, wel van het Duits-Chileense koppel Andreas Mies/Alexa Guarachi en Frans-Amerikaanse duo Fabrice Martin/Raquel Atawo.

Andy Murray en Serena Williams feliciteren Bruno Soares en Nicole Melichar. (Foto: Pro Shots)

Murray maakte afgelopen maand rentree

Door aanhoudend blessureleed kwam Murray sinds 2017 nauwelijks in actie. Hij onderging begin dit jaar een heupoperatie, waarna hij zijn rentree afgelopen maand bekroonde met de titel in het dubbelspel op Queen's.

Vorige week donderdag luisterde Murray zijn rentree op Wimbledon op met een zege in het dubbelspel bij de mannen. In de tweede ronde werd hij samen met de Fransman Pierre-Hugues Herbert uitgeschakeld.

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Murray eruitziet. Dinsdag liet hij wel weten dat hij verwacht dat hij misschien nog wel maanden nodig heeft om zijn rentree in het enkelspel te maken.

Matwé Middelkoop en zijn dubbelpartner Yang Zhaoxuan. (Foto: Pro Shots)

Middelkoop en Koolhof wel naar kwartfinales

Soares en Melichar nemen het in de kwartfinales op tegen Matwé Middelkoop en Yang Zhaoxuan. De Nederlander en de Chinese versloegen in de derde ronde Marcus Daniell uit Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-2, 6-7 (5) en 6-4.

Ook Wesley Koolhof plaatste zich met de 44-jarige Tsjechische Kveta Peschke voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. Zij waren met 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan en Nadiya Kichenok uit Oekraïne.