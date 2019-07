Roger Federer en Rafael Nadal hebben woensdag beiden de halve eindstrijd bereikt op Wimbledon. De Zwitser en de Spanjaard staan daarin vrijdag tegenover elkaar. Ook Novak Djokovic schaarde zich onder de laatste vier.

De als tweede geplaatste Federer versloeg Kei Nishikori. Hij moest de eerste set nog aan de Japanse nummer acht van de plaatsingslijst laten, maar herstelde zich vervolgens: 4-6, 6-1, 6-4 en 6-4.

De 37-jarige Zwitser, die vorig jaar nog verrassend in de kwartfinales sneuvelde, maakte de partij na ruim 2,5 uur spelen af met een ace. Het betekende bovendien zijn honderdste zege op het 'heilige gras'. Hij is de eerste die daarin slaagt in de Open Era.

Federer kan Wimbledon voor de negende keer op zijn naam schrijven. Hij won het toernooi eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Nadal rekent overtuigend af met Querrey

De 33-jarige Nadal, die Wimbledon in 2008 en 2010 won, zette de Amerikaan Sam Querrey in drie sets opzij: 7-5, 6-2 en 6-2. De Spanjaard besliste de partij na ruim twee uur op zijn eerste matchpoint.

Querrey kon het Nadal alleen in de eerste set lastig maken. De mondiale nummer 65 maakte in de tiende game een break ongedaan, maar pakte in het vervolg van de partij nog slechts zes games.

Het wordt de eerste keer sinds de finale van 2008 dat Federer en Nadal elkaar op Wimbledon treffen. Destijds was de Mallorcaan in een thriller te sterk voor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en hield hij zijn rivaal voor het eerst in zes jaar van de Wimbledon-titel af.

Federer en Nadal zullen voor de veertigste keer in hun carrière tegen elkaar spelen. De Spanjaard won 24 van de 39 voorgaande ontmoetingen en was ook bij de laatste onderlinge confrontatie de sterkste; op Roland Garros zegevierde hij twee maanden geleden in drie sets.

Novak Djokovic had geen enkele moeite met David Goffin. (Foto: Pro Shots)

Djokovic gunt Goffin maar zes games

De 32-jarige Djokovic had alleen in de eerste set last van David Goffin, de nummer 21 van de plaatsingslijst: 6-4, 6-0 en 6-2.

Goffin nam opvallend genoeg de eerste break van de partij voor zijn rekening. De Belg brak in de zevende game de service van Djokovic, maar de Serviër herstelde zich uitstekend door vervolgens liefst tien games op rij te winnen.

Goffin wist in set drie bij een 1-0-achterstand weer eens een game te winnen, maar leverde direct daarna zijn service weer in. De solide Djokovic sloeg bij een stand van 5-2 op zijn eerste matchpoint toe.

De titelverdediger aast op het Londense gras op zijn vijfde zege. Hij won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar in 2011, 2014, 2015 en dus vorig jaar.

Roberto Bautista Agut bereikt voor het eerst de halve finale van een Grand Slam-toernooi. (Foto: Pro Shots)

Djokovic treft Bautista Agut in halve eindstrijd

In de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die met 7-5, 6-4, 3-6 en 6-3 te sterk was voor de Argentijn Guido Pella, de nummer 26 van de wereld.

De 31-jarige Bautista Agut staat voor het eerst in zijn carrière in de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi. Zijn beste prestatie tot Wimbledon behaalde de mondiale nummer 22 eerder dit jaar met een kwartfinaleplek op de Australian Open.

Eerder in het toernooi verraste Pella zowel de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de verliezend finalist van vorig jaar, als de Canadees Milos Raonic, die in 2014 de halve finales haalde op Wimbledon.