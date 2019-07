Een journalist heeft zich dinsdag de woede van Johanna Konta op zijn hals gehaald. De Britse kreeg na haar uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon een kritische vraag over haar mentaliteit op belangrijke punten en dat schoot bij haar in het verkeerde keelgat.

De journalist refereerde tijdens de persconferentie onder meer aan het feit dat thuisspeelster Konta liefst 34 onnodige fouten sloeg tegen Barbora Strycová. De 33-jarige Tsjechische trok in twee sets aan het langste eind op het Centre Court (7-6 (5) en 6-1), terwijl Konta op papier de grote favoriet was.

De nummer achttien van de wereld berustte desondanks snel in haar uitschakeling. Konta is van mening dat Strycová (WTA-54) in de kwartfinales simpelweg te goed was en reageerde dan ook verbaasd op de kritische vraag tijdens haar persconferentie.

"Ik denk niet dat het eerlijk is dat je mij op zo'n harde manier aanpakt", zei een geïrriteerde Konta tegen de journalist, toen hij stelde dat ze het te vaak laat liggen op belangrijke punten. "Je mag het oneens zijn met mijn analyse van de wedstrijd, maar ik geloof nog steeds in mijn manier van tennissen. Meer heb ik niet te zeggen."

"Je moet me niet betuttelen", vervolgde Konta, nadat de journalist in kwestie opnieuw een poging deed zijn punt te maken. "De manier waarop je je vraag stelt, is respectloos. Ik ben een professional die haar best deed, meer heb ik daar niet aan toe te voegen."

Barbora Strýcová is dolblij met het bereiken van de halve finales. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb een geweldig toernooi gespeeld'

Voor Konta, die op weg naar de kwartfinales knap afrekende met onder anderen toptienspeelsters Sloane Stephens en Petra Kvitová, is het de tweede keer op rij dat ze op een Grand Slam-toernooi de tweede week haalt én in het zicht van de finale strandt.

Vorig maand op Roland Garros voegde Konta zich bij de laatste vier, maar verloor ze verrassend van de Tsjechische Markéta Vondrousová. Daardoor wacht ze nog altijd op haar eerste finaleplaats op een Grand Slam-toernooi, al kijkt ze met een tevreden gevoel terug op Wimbledon.

"Ik denk dat ik een geweldig toernooi heb gespeeld", aldus de voormalige nummer vier van de wereld. "Natuurlijk had ik liever nog de halve finales bereikt en het toernooi gewonnen, maar ik voel echt dat ik veel heb bereikt de afgelopen tien dagen. Ik kan trots zijn."

Strycová, zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens in de derde ronde, neemt het voor een plek in de finale op tegen zevenvoudig winnaar Serena Williams. De andere twee halvefinalisten zijn Simona Halep en Elina Svitolina.