Andy Murray sprak onlangs zijn hoop uit om binnenkort op de US Open zijn rentree te maken in het enkelspel, maar komt daar nu van terug. De Schot verwacht dat hij misschien nog wel maanden nodig heeft om weer alleen op de baan te kunnen staan.

"Ik zou het geweldig vinden, maar ik denk dat het vrijwel uitgesloten is dat ik op de US Open meedoe in het enkelspel", zei Murray dinsdagavond na zijn zege met Serena Williams in de tweede ronde van het gemengd dubbelspel op Wimbledon.

"Als ik kijk naar hoeveel werk ik nog moet verzetten om klaar te zijn voor een singlepartij, dan denk ik dat een rentree helaas nog ver weg is. Vooral op fysiek gebied moet ik nog grote stappen zetten om bijvoorbeeld vijf sets te kunnen spelen."

De 32-jarige Murray liet zich begin dit jaar na de Australian Open opereren aan een heupblessure waar hij lange tijd door werd geplaagd. De drievoudig Grand Slam-winnaar vreesde nooit meer in actie te kunnen komen, maar is nu pijnvrij en won vorige maand bij zijn rentree in het dubbelspel het grastoernooi van Queen's.

Op Wimbledon durfde Murray wedstrijden in het enkelspel logischerwijs ook nog niet aan. Hij werd met de Fransman Pierre-Hugues Herbert uitgeschakeld in de tweede ronde, maar in het gemengd dubbel haalde hij dinsdagavond met Serena Williams de achtste finales.

Andy Murray en Serena Williams doen op Wimbledon samen mee in het gemengd dubbelspel. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet fysiek écht sterk zijn bij rentree'

De laatste enkelpartij van Murray dateert van januari dit jaar, toen hij in de eerste ronde van de Australian Open werd uitgeschakeld door de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Gezien het succes van zijn daaropvolgende heupoperatie, wil hij een rentree in het enkelspel niet overhaasten.

"Ik wil niet over een paar jaar weer zo'n ingrijpende operatie ondergaan", benadrukte Murray. "Ik wil ervoor zorgen dat de laatste operatie zo lang mogelijk effect heeft, daarom moet ik me gewoon op de lange termijn richten. Ik moet fysiek écht sterk zijn voordat ik weer alleen op de baan sta."

Niet alleen de US Open (augustus/september) is zo goed als uitgesloten, Murray acht de kans aanwezig dat ook de Australian Open begin volgend jaar te vroeg komt. "Sommige mensen zien natuurlijk liever dat het mij maar vijf of zes maanden kost om terug te komen, maar het gaat langer duren", aldus de voormalige nummer één van de wereld, die de US Open in 2012 won.

"Of het nou negen, twaalf of achttien maanden is, dat weet ik niet. Ik doe mijn uiterste best om zo snel mogelijk mijn rentree te maken in het enkelspel. Gezien mijn gesteldheid van de laatste weken ben ik positief over de toekomst, dus ik ga er echt voor."