Serena Williams heeft dinsdag verteld dat ze in therapie is gegaan na haar veelbesproken woede-uitbarsting in de finale van de US Open van vorig jaar. Ze schaarde zich eerder op de dag bij de laatste vier op Wimbledon en bereikte in het gemengd dubbel de achtste finales.

"Ik was diep gekwetst na mijn verlies in de finale van de US Open. Het was anders dan na andere nederlagen", zegt Williams in het tijdschrift Harper's Bazaar. In de eindstrijd tegen Naomi Osaka kreeg ze het aan de stok met umpire Carlos Ramos, die als straf een game aan Osaka toekende.

"Ik probeerde het te vergelijken met andere teleurstellingen in mijn leven, maar op de een of andere manier kon ik het gevoel van woede niet kwijtraken. Na enkele dagen had ik er nog steeds geen vrede mee, toen ben ik een therapeut gaan bezoeken", aldus de 37-jarige Amerikaanse.

Uiteindelijk kon Williams de turbulente finale afsluiten door excuses aan te bieden aan Osaka. Door haar woedeuitbarsting nam Williams veel glans van de toernooizege weg voor de Japanse.

Williams reageerde aangedaan toen Osaka haar excuses accepteerde. "De tranen rolden over mijn wangen. Ik kon weer verder."

Osaka en Williams na de finale van de US Open. (Foto: ANP)

Williams vindt dat vrouwen anders behandeld worden dan mannen

De 23-voudig Grand Slam-winnares vindt nog steeds dat haar onrecht is aangedaan door de umpire, die ze onder meer voor "dief" uitmaakte.

"Waarom is het toch zo dat als vrouwen gepassioneerd zijn in een sportwedstrijd ze als 'emotioneel, gestoord en onredelijk' worden weggezet, waarom vindt men vrouwen niet gepassioneerd en sterk?", vraagt ze zich af.

"Het gebeurt zo vaak dat mannen ruzie krijgen met een scheidsrechter. Dan glimlacht de scheidsrechter naar ze, alsof ze een grapje uitwisselen. Ik vraag niet om een straf te ontlopen, ik wil op dezelfde manier behandeld worden als ieder ander."

Williams staat donderdag in de halve finale van Wimbledon tegenover de Tsjechische Barbora Strycová. Het is haar eerste halvefinaleplaats op een Grand Slam sinds de US Open van vorig jaar.