Het gelegenheidsduo Andy Murray en Serena Williams heeft dinsdag ook hun tweede partij in het gemengd dubbel op Wimbledon gewonnen. Ze waren met 7-5 en 6-3 te sterk voor de Fransman Fabrice Martin en Raquel Atawo uit de Verenigde Staten.

De twee voormalig nummers één van de wereld in het enkelspel treffen in de achtste finales op het Londense gras het als eerste geplaatste Braziliaans/Amerikaanse duo Bruno Soares/Nicole Melichar.

Door aanhoudend blessureleed komt Murray sinds 2017 nauwelijks in actie. Nadat hij begin dit jaar in de eerste ronde van de Australian Open verloor, koos de 32-jarige Schot ervoor om een heupoperatie te ondergaan.

Inmiddels zegt Murray weer pijnvrij te kunnen spelen, al is zijn toekomst na Wimbledon nog altijd onzeker.

"Fysiek moet ik nog stappen zetten. Ik heb geen zin om over een paar jaar weer een operatie te moeten ondergaan", zei Murray dinsdag over een eventuele rentree in het enkelspel op de US Open. "Ik moet topfit zijn als ik weer wedstrijden van vijf sets kan spelen."

Donderdag maakte Murray zijn rentree op Wimbledon in het dubbelspel bij de mannen. De drievoudig Grand Slam-winnaar in het enkelspel won toen met Pierre-Hugues Herbert in vier sets van de Roemeen Marius Copil en de Fransman Ugo Humbert.

In de tweede ronde moesten zij vervolgens in vier sets hun meerdere erkennen in het als zesde geplaatste Kroatische duo Nikola Mektic/Franko Skugor.

Aan de zijde van Williams won Murray zaterdag in de eerste ronde van de Duitser Andreas Mies en Alexa Guarachi uit Chili.

Eerder op dinsdag bereikte Williams in het enkelspel de halve finales. Daarin moet ze het opnemen tegen de Tsjechische Barbora Strycová.

Jean-Julien Rojer in actie op Wimbledon. (Foto: ANP)

Rojer en Koolhof uitgeschakeld in mannendubbel

In de kwartfinale van het mannendubbelspel verloor Jean-Julien Rojer met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau in een partij van ruim 4,5 uur van het als tweede geplaatste duo Juan Sebastian Cabal/Robert Farah uit Colombia: 4-6, 6-3, 7-6 (8), 4-6 en 9-11. Rojer/Tecau lieten vijf matchpoints onbenut in de marathonpartij.

Rojer en Tecau waren als vijfde geplaatst op het toernooi dat zij in 2015 wisten te winnen. Bij negen andere deelnames kwam de 37-jarige Curaçaoënaar niet verder dan de derde ronde. Rojer en Tecau wonnen in 2017 ook de US Open.

Ook voor Wesley Koolhof zit het dubbelspel erop. Samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell was hij in de kwartfinales kansloos tegen Ivan Dodig en Filip Polasek. De Kroaat en de Slowaak trokken met 6-2, 7-6 (1) en 6-3 aan het langste eind.