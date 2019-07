Serena Williams, Simona Halep, Elina Svitolina en Barbora Strycová hebben zich dinsdag verzekerd van een plek in de halve finales van Wimbledon.

Op het Centre Court trok de 37-jarige Williams na drie sets van in totaal twee uur aan het langste eind tegen Alison Riske, die met haar kwartfinaleplek haar beste prestatie op een Grand Slam ooit neerzette. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 6-3.

Door haar 97e overwinning hoeft Williams alleen nog Martina Navrátilová voor zich te dulden op de ranglijst met de speelsters met de meeste gewonnen enkelpartijen op Wimbledon in de Open Era. De Amerikaanse passeerde Chris Evert en zou nog 23 keer moeten winnen om de legendarische Tsjechische (120) te achterhalen.

Williams, die vorig jaar de titel aan Angelique Kerber moest laten, staat voor de twaalfde keer in de halve eindstrijd in Londen. Slechts één keer slaagde ze er niet in door te dringen tot de finale: in 2000. Haar tien latere halve finales resulteerden wel in een finaleplek.

Williams moet diep gaan tegen Rosmalen-kampioene

Tegen de 29-jarige Riske, die op Grand Slams nog nooit verder kwam de vierde ronde, ging het vrij moeizaam voor Williams. Ze kwam al vroeg op een break achterstand te staan, maar wist zich bij een stand van 2-3 te herpakken en won de eerste set alsnog met 6-4.

In de tweede set ging het acht games gelijk op, maar toen maakte Riske het verschil. Die break voorsprong stond de bedwinger van Kiki Bertens in de finale van Rosmalen niet meer af en dus moest een derde set de beslissing brengen. Daarin toonde Williams zich de minst slordige van de twee en dat bleek genoeg voor de winst.

Barbora Strycová. (Foto: Pro Shots)

Strycová bij 53e deelname Grand Slam voor het eerst in halve finale

In de halve finale staat Williams tegenover Strycová. De 33-jarige Tsjechische stuurde eerder Kiki Bertens naar huis en was nu verantwoordelijk voor de uitschakeling van thuisspeelster Johanna Konta: 7-6 (5) en 6-1.

Bij haar 52 eerdere deelnames aan een Grand Slam haalde Strycová slechts eenmaal de kwartfinales. Dat deed ze ook op Wimbledon in 2014.

Op de huidige editie verkeerd de routinier in bloedvorm. Alleen in de achtste finales tegen de Belgische Elise Mertens verloor ze een set.

Zhang Shuai had in de tweede set weinig in te brengen tegen Simona Halep. (Foto: Pro Shots)

Halep walst na moeizame start over Zhang heen

Op baan 1 nam de 27-jarige Halep na twee sets en iets minder dan anderhalf uur spelen de felicitaties van haar Chinese opponente Zhang Shuai (30) in ontvangst: 7-6 (4) en 6-1.

Voor Halep is het pas haar tweede halvefinaleplek in Londen. Op het 'heilige' gras van Wimbledon wist ze alleen in 2014 de eerste vijf rondes te overleven. Zhang overleefde nog nooit eerder de eerste ronde en kan dus terugkijken op een mooi avontuur op de All England Lawn Tennis Club.

De partij tussen de mondiale nummer zeven Halep en Zhang, de nummer vijftig van de wereld, had twee gezichten. In de eerste set waren de twee behoorlijk aan elkaar gewaagd en moest een tiebreak de beslissing brengen, maar daarna leek het verzet van de Chinese gebroken.

Zhang won nog wel haar eerste servicegame, maar daarna was er geen houden meer aan; Halep kwam geen moment meer in de problemen en sloeg toe op haar tweede matchpoint.

Svitolina schreeuwt het uit na haar zege in de kwartfinale. (Foto: Pro Shots)

Svitolina volgende tegenstander Halep

In de halve finale staat Halep tegenover Svitolina. De Oekraïense was in twee lange sets te sterk voor Karoliná Muchová: 7-5 en 6-4.

Het is de eerste keer dat Svitolina de halve finale van een Grand Slam haalt. De huidige nummer acht van de WTA-ranglijst boekte vorig jaar met de eindzege in de WTA-finals het grootste succes uit haar carrière.

Svitolina ging moeizaam van start tegen Muchová, de Tsjechische nummer 68 van de wereld. In de eerste set kwam ze met 5-2 achter, maar won vervolgens vijf games op rij.

In de tweede set kwam Svitolina met 5-2 voor en leek Muchová terug te kunnen komen. Maar in de tweede game waarin de Oekraïense voor de wedstrijd mocht serveren sloeg ze toe: 6-4.