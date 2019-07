Fabio Fognini heeft een boete van ruim 2.600 euro gekregen voor zijn harde uitlatingen op Wimbledon vorige week. De nummer tien van de wereld liet zich zaterdag volledig gaan tijdens zijn verloren derderondepartij tegen Tennys Sandgren.

"Is het eerlijk om hier te spelen? Verdomde Engelsen. Echt. Er zou hier echt een bom moeten ontploffen", zei de gefrustreerde Fognini tijdens de wedstrijd, die hij in drie sets verloor (4-6, 6-7 (12) en 3-6) van Sandgren.

De 32-jarige Italiaan deed de harde uitspraken in zijn eigen taal, maar kwam er niet mee weg. Fognini kreeg na de wedstrijd vragen over zijn tirade op het Londense gras en bood daarop direct zijn excuses aan.

Het was genoeg voor Fognini om een forse sanctie te voorkomen. Directeur Richard Lewis van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, waar Wimbledon wordt gehouden, toonde zelfs begrip voor de woede-uitbarsting.

"Dit waren typische uitspraken die op in het heetst van de strijd worden gedaan", aldus Lewis maandag bij persbureau AFP. "Het was een heel onfortuinlijke opmerking en Fabio bood direct zijn excuses aan. Een kleine boete zou me niet verbazen, maar we nemen daarin zeker mee dat hij zich heeft verontschuldigd."

Fabio Fognini liet zich van zijn slechtste kant zien op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Fognini vaker in opspraak door temperament

Het is niet de eerste keer dat Fognini in opspraak is. Hij ontving in 2014 al een forse boete van ruim 24.000 euro na een scheldkanonnade in zijn eersterondepartij op Wimbledon en in 2017 kreeg hij een voorwaardelijke schorsing voor twee Grand Slams na het beledigen van een vrouwelijke umpire op de US Open in 2017.

De boete van Fognini staat in schril contrast met de straf die Bernard Tomic kreeg voor zijn kansloze nederlaag vorige week tegen Jo-Wilfried Tsonga in de eerste ronde. De Australiër verloor in slechts 58 minuten van de Fransman en moet een boete van 50.000 euro - vergelijkbaar met zijn prijzengeld - betalen, omdat hij de wedstrijd zou hebben laten lopen.

Serena Williams kreeg maandag een boete opgelegd van bijna 9.000 euro voor het beschadigen van een van de banen op Wimbledon. Het is niet bekend wat de 37-jarige Amerikaanse precies heeft gedaan, al is wel duidelijk dat het incident vóór het toernooi tijdens een oefensessie plaatsvond.

Williams bereikte maandag de kwartfinales van Wimbledon door de Spaanse Carla Suárez Navarro te verslaan. De 23-voudig Grand Slam-winnaar neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen haar landgenoot Alison Riske.