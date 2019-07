Wimbledon-revelatie Cori 'Coco' Gauff vertrekt deze week met opgeheven hoofd en een flinke dosis zelfvertrouwen uit Londen. De pas vijftienjarige Amerikaanse schreef geschiedenis op het Grand Slam-toernooi door de vierde ronde te bereiken, waarin ze maandag in twee sets verloor van Simona Halep (27).

"Dit was hoe dan ook de beste week uit mijn leven", zei een trotse Gauff na haar nederlaag tegen Halep in gesprek met de BBC. "Ik heb geleerd hoe het is om voor een groot publiek te spelen en hoe het is om om te gaan met druk. Daarom ben ik heel erg dankbaar dat ik deze ervaring op heb mogen doen."

Het historische avontuur van de piepjonge Gauff op Wimbledon begon dankzij een wildcard in het kwalificatietoernooi. Het toptalent, dat tussen haar drie duels door nog een scheikunde-examen aflegde, verloor in de kwalificatie geen enkele set en plaatste zich als jongste qualifier ooit voor het hoofdschema.

Daar bleef het niet bij. Gauff zorgde in de eerste ronde voor een daverende verrassing door haar idool en vijfvoudig Wimbledon-winnaar Venus Williams in twee sets te verslaan en verwierf vanaf dat moment al de status van tennissensatie.

Gauff won vervolgens ook nog eens van de Slowaakse Magdaléna Rybáriková - daardoor werd ze de jongste speelster in de derde ronde van Wimbledon sinds Jennifer Capriati in 1991 - én de Sloveense Polona Hercog, tegen wie ze twee matchpoints overleefde.

'Je moet altijd groot durven dromen'

Maandag kwam haar bijzondere triomftocht ten einde na een kansloze nederlaag tegen Halep."Ik hoop dat de mensen me nu beter kennen. Ik ben een vechter en geef nooit op", zei Gauff, die zes games pakte tegen de Roemeense en vijf keer gebroken werd.

"Het belangrijkste van mijn toernooi is dat ik heb laten zien dat met hard werken alles mogelijk is. Je moet altijd groot durven blijven dromen."

Niet alleen in de tenniswereld oogstte Gauff lof - Halep denkt dat ze binnenkort tot de top tien van de wereld behoort - ook in haar thuisland was de bewondering groot. Zo noemde voormalig First Lady Michelle Obama het Amerikaanse talent op Twitter een "geweldige speler" en liet ook de moeder van zangeres Beyoncé, Gauffs idool, van zich horen.

"Ik vind het nog steeds moeilijk om te beschrijven wat deze week met me heeft gedaan", zei Gauff. "Ook al ben ik jong, ik heb het heel wat spelers hier moeilijk gemaakt met mijn spel. Het kost even tijd voordat het allemaal is ingedaald."

Het is nog niet duidelijk wanneer Gauff weer in actie komt. De huidige nummer 313 van de wereld, die na Wimbledon waarschijnlijk in de top 150 staat, mag volgens de regels tussen haar vijftiende en zestiende verjaardag slechts tien toernooien spelen. Mogelijk krijgt ze een wildcard voor de US Open, dat eind augustus begint.