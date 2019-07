Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben zich maandag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Serviër en de Spanjaard wonnen in de vierde ronde in drie sets van respectievelijk de Fransman Ugo Humbert (6-3, 6-2 en 6-3) en de Portugees Joao Sousa (6-2, 6-2 en 6-2).

Zowel Djokovic als Nadal had geen kind aan zijn tegenstander. Beide favorieten voor de eindzege gaf geen enkel breakpoint weg en wisten zelf wel met grote regelmaat de service af te pakken van hun opponenten.

Djokovic neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen de Belg David Goffin, die in vier sets te sterk was voor de Spanjaard Fernando Verdasco: 7-6 (9), 2-6, 6-3 en 6-4.

Nadal stuit op dezelfde dag in de kwartfinales op de Amerikaan Sam Querrey, die na een spannend gevecht in vier sets afrekende met zijn landgenoot Tennys Sandgren: 6-4, 6-7 (7), 7-6 (3) en 7-6 (5).

Djokovic won Wimbledon al vier keer en is de titelverdediger, terwijl Nadal in het verleden twee keer de beste was op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Rafael Nadal balt zijn vuist. (Foto: Pro Shots)

Ook Bautista Agut naar kwartfinales

Naast Djokovic en Nadal bereikte maandag ook Roberto Bautista Agut de kwartfinales. De Spanjaard zette de Fransman Benoit Paire in drie sets opzij: 6-3, 7-5 en 6-2.

Bautista Agut treft woensdag in de kwartfinales de Canadees Milos Raonic of de Argentijn Guido Pella, die op dit moment tegenover elkaar staan op de baan.

Later op maandag worden ook nog de wedstrijden Roger Federer-Matteo Berrettini en Kei Nishikori-Mikhail Kukushkin afgewerkt.

In het vrouwentoernooi regende het maandag verrassingen. Zo werden onder andere de Australische nummer één van de wereld Ashleigh Barty en de Tsjechische mondiale nummer drie Karolina Plísková uitgeschakeld.