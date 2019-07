Topspeelsters Ashleigh Barty, Karolína Plískova en Petra Kvitová zijn maandag verrassend gestrand in de achtste finales van Wimbledon. Sensatie Cori Gauff zag haar sprookje beëindigd worden door Simona Halep, terwijl Serena Williams wél de laatste acht haalde.

Nummer één van de wereld Barty trok na een uur en veertig minuten aan het kortste eind tegen de zes jaar oudere Amerikaanse Alison Riske: 6-3, 2-6 en 3-6. Riske staat 54 plekken lager op de WTA-ranking dan de Australische, die liefst 24 onnodige fouten maakte en slordig met haar breakpoints omsprong.

De 23-jarige Barty gold als een van de topfavorieten voor de eindzege op Wimbledon. De aanvoerder van de wereldranglijst won begin juni Roland Garros - waardoor ze Naomi Osaka van de nummer één-positie verdrong - en schreef daarna het grastoernooi van Birmingham op haar naam.

Riske kende net als Barty een goede voorbereiding op Wimbledon. Ze won in juni het grastoernooi van Rosmalen door nummer vier van de wereld Kiki Bertens in de finale te verslaan. Bertens strandde zaterdag al in de derde ronde van Wimbledon.

Alison Riske is dolblij met haar stunt tegen Ashleigh Barty. (Foto: Pro Shots)

Plísková onderuit in marathonpartij

Door de uitschakeling van Barty op Wimbledon was de kans aanwezig dat er vanaf volgende week maandag een nieuwe nummer één zou zijn. Plísková, op dit moment de nummer drie van de wereld, was de enige die haar kan aflossen.

De Tsjechische lag in haar achtstefinalepartij lange tijd op koers, maar ging toch verrassend onderuit. Naam- en landgenote Karolína Muchová stapte na ruim drie uur en een kwartier als winnaar van de baan: 6-4, 5-7 en 11-13.

In de kwartfinales staat Muchová tegenover Elina Svitolina, de Oekraïense nummer acht van de plaatsingslijst. Ze was eerder in de achtste finales te sterk voor Petra Martic uit Kroatië: 6-4 en 6-2.

Ook Kvitová, als nummer zes van de wereld en Wimbledon-winnares van 2011 en 2014 een van de kanshebbers, werd naar huis gestuurd. De landgenote van Plísková liet zich verrassen door de Australische Johanna Konta: 6-4, 6-2 en 6-4. Konta treft nu Barbora Strycová.

Ongeloof bij Karolína Plísková. (Foto: Pro Shots)

Halep maatje te groot voor Gauff

Voor de pas vijftienjarige Amerikaanse Gauff is Wimbledon eveneens voorbij. De Amerikaanse kon tegen voormalig nummer één van de wereld Halep niet voor een nieuwe stunt zorgen en verloor met 6-3 en 6-3.

De jonge Gauff maakte op het 'heilige gras' in Londen naam door te beginnen met een zege op haar idool Venus Williams en vervolgens ook te winnen van Magdaléna Rybáriková en Polona Hercog. Halep bleek echter een maatje te groot.

De Roemeense is op de wereldranglijst teruggevallen naar de zevende positie, maar kan op Wimbledon de mondiale top drie naderen. Ze treft nu de Chinese Shuai Zhang, die Dayana Yastremska uit Oekraïne met 6-4, 1-6 en 6-2 versloeg.

Cori Gauff kan ondanks haar uitschakeling terugkijken op een goed toernooi. (Foto: Pro Shots)

Williams verslaat Suárez Navarro

Voor Riske wacht in de kwartfinales een krachtmeting met Serena Williams. De 37-jarige Amerikaanse, die Wimbledon al zeven keer op haar naam schreef, gunde de Spaanse Carla Suárez Navarro slechts vier games: 6-2 en 6-2.

Williams schreef Wimbledon al zeven keer en in 2016 voor het laatst op haar naam. Als de 23-voudig Grand Slam-winnaar het prestigieuze grastoernooi dit jaar wint, evenaart ze het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court (24).

De laatste keer dat Williams een Grand Slam won was in 2017 op de Australian Open. De nummer tien van de wereld verloor in 2018 de finale van Wimbledon én die van de US Open.

Serena Williams bereikte eenvoudig de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)