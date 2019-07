Ashleigh Barty is maandag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van Wimbledon. De nummer één van de wereld verloor op het Grand Slam-toernooi in Londen in drie sets van Alison Riske.

De 23-jarige Barty trok na een uur en veertig minuten aan het kortste eind tegen de zes jaar oudere Amerikaanse: 6-3, 2-6 en 3-6. Riske staat 54 plekken lager op de WTA-ranking dan de Australische, die liefst 24 onnodige fouten maakte en minder effectief met haar breakpoints omsprong op het Londense gras.

Barty gold als een van de topfavorieten voor de eindzege op Wimbledon. De aanvoerder van de wereldranglijst won begin juni Roland Garros - waardoor ze Naomi Osaka van de nummer één-positie verdrong - en schreef daarna het grastoernooi van Birmingham op haar naam.

Door haar uitschakeling op Wimbledon is de kans aanwezig dat er vanaf maandag een nieuwe nummer één is. De Tsjechische Karoliná Plísková, op dit moment de nummer drie van de wereld, is de enige die Barty kan aflossen. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen haar landgenoot Karolína Muchová.

Riske kende net als Barty een goede voorbereiding op Wimbledon. Ze won in juni het grastoernooi van Rosmalen door Kiki Bertens in de finale te verslaan. De Nederlandse nummer vier van de wereld, die in die wedstrijd vijf matchpoints miste, werd zaterdag al in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld.

In de kwartfinales wacht voor Riske mogelijk een krachtmeting met Serena Williams. De 23-voudig Grand Slam-winnaar moet maandag in de vierde ronde wel eerst zien te winnen van de Spaanse Carla Suárez Navarro. Williams (37) schreef Wimbledon al zeven keer op haar naam.

Alison Riske is dolblij met haar stunt tegen Ashleigh Barty. (Foto: Pro Shots)

Svitolina wél eenvoudig naar kwartfinales

De als achtste geplaatste Elina Svitolina wist zich in tegenstelling tot Barty wel bij de laatste acht te voegen. De Oekraïense rekende in haar vierderondepartij eenvoudig af met de Kroatische Petra Martic: 6-4 en 6-2. In de kwartfinales neemt Svitolina het op tegen Plísková of Muchová.

Shuai Zhang bereikte de kwartfinales door Dayana Yastremska te verslaan. De Chinese nummer vijftig van de wereld trok in drie sets aan het langste eind tegen de Oekraïense, die vijftien plekken hoger op de wereldranglijst staat: 6-4, 1-6 en 6-2.

De dertigjarige Zhang, die in het verleden op Wimbledon nooit verder kwam dan de eerste ronde, wacht in de kwartfinales een duel met de Roemeense Simona Halep of de vijftienjarige Amerikaanse Cori Gauff.

Alle achtste finales op Wimbledon staan maandag op het programma. De finale van het vrouwentoernooi wordt zaterdag om 15.00 uur gespeeld. De eindstrijd bij de mannen is een dag later.