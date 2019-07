Bernard Tomic gaat in beroep tegen de boete die de organisatie van Wimbledon hem heeft opgelegd voor zijn kansloze nederlaag in de eerste ronde tegen Jo-Wilfried Tsonga. De Australiër claimt dat hij zich niet fit voelde in aanloop naar de wedstrijd.

Tsonga had afgelopen dinsdag slechts 58 minuten nodig om de 26-jarige Tomic te verslaan: 6-2, 6-1 en 6-4. Het was de kortste wedstrijd bij de mannen op Wimbledon in vijftien jaar.

Tomic werd dan ook verweten dat hij de partij bewust had laten lopen en kreeg van de organisatie een boete van circa 50.000 euro. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan het prijzengeld dat hij ontving voor zijn deelname aan het Grand Slam-toernooi in Londen.

"Ik was net uit Turkije overgevlogen, waar ik een paar wedstrijden in 40 graden heb moeten spelen", verklaart Tomic zijn mindere vorm op Wimbledon in gesprek met News Corp Australia. "In het weekend was ik daardoor onwel geworden en daarna moest ik op Wimbledon tegen iemand spelen die op gras tot de top vijf behoort."

"Ik had geen enkele kans. In de derde set ging het iets beter, maar het voelde alsnog als een snelle set. Natuurlijk speelde ik slecht, maar ik kon niet beter. Ik heb bovendien niet met 6-0, 6-0 en 6-0 verloren. Maar het spijt me dat ik me niet goed voelde", besloot Tomic op cynische wijze.

Bernard Tomic verloor in 58 minuten van Jo-Wilfried Tsonga. (Foto: ANP)

Tomic krijgt steun van collega's

De nummer 96 van de wereld kreeg de laatste dagen steun uit meerdere hoeken. Zo zei Tsonga dat zijn overwinning iets minder waarde voor hem kreeg door de boete. Novak Djokovic, Nick Kyrgios en Sloane Stephens vinden het afpakken van zijn prijzengeld een overdreven straf.

"Hij heeft zijn plek in het hoofdtoernooi verdiend en heeft dit jaar meer dan genoeg wedstrijden gewonnen om mee te doen op een van de meest prestigieuze toernooien ter wereld. Het is dan buiten proporties om zijn prijzengeld af te pakken", zei Kyrgios.

Het is overigens niet de eerste keer in zijn carrière dat Tomic een boete ontvangt van de organisatie van Wimbledon. Hij moest in 2017 ruim 13.000 euro betalen omdat hij in de wedstrijd tegen Mischa Zverev net deed alsof hij geblesseerd was.

Tomic bereikte vorig jaar nog de tweede ronde op Wimbledon. Zijn beste resultaat in Londen dateert van 2011, toen hij de kwartfinales haalde.