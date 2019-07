Andy Murray heeft zaterdag genoten van zijn eerste wedstrijd met Serena Williams in het gemengd dubbelspel van Wimbledon. De Schot vindt het mooi om te zien dat de Amerikaanse ook op 37-jarige leeftijd nog competitief is en er alles voor over heeft om te winnen.

"Serena heeft heel veel successen geboekt over een heel lange periode. Daarom is het indrukwekkend om te zien dat ze in de avond, vlak na haar enkelpartij, nog aan een dubbelpartij begint en die koste wat kost wil winnen", zei Murray op de persconferentie na de overwinning op Andres Mies en Alexa Guarachi (6-4 en 6-1).

"Ik denk niet dat veel mensen op waarde kunnen schatten hoe moeilijk het is om te doen wat zij doet. Wat Serena en Roger (Federer, red.) allemaal hebben bereikt over zo'n lange periode wordt vaak als gewoon beschouwd, maar dat is het niet. Het is indrukwekkend."

23-voudig Grand Slam-winnares Williams en Murray staan op Wimbledon voor het eerst samen op de baan, maar het leek er niet op dat ze tijd nodig hadden om aan elkaar te wennen. De twee stonden geen enkele break toe tegen Mies en Guarachi en liepen na een uur en een kwartier als winnaars van het Centre Court.

Andy Murray en Serena Williams speelden hun eerste partij samen. (Foto: Pro Shots)

'In tweede set konden we meer genieten'

Murray merkte dat het gevoel in de eerste set anders was dan in het tweede bedrijf. "Aan het einde van de wedstrijd weet je dat het goed zit en kan je wat meer relaxen. In de eerste set waren we nog een stuk serieuzer, maar ik heb er echt van genoten", aldus de drievoudig Grand Slam-winnaar, die weer pijnvrij is na een slepende heupblessure.

Williams, die zaterdag in het enkelspel ten koste van de Duitse Julia Görges de achtste finales bereikte, sloot zich aan bij de woorden van Murray. De zevenvoudig Wimbledon-winnaar neemt het gemengd dubbel net zo serieus als het enkelspel.

"Ik stond echt met plezier op de baan en soms was het zelfs heel erg leuk. We doen hier wel aan mee om het goed te doen, maar we willen tegelijkertijd ook genieten. Het is in ieder geval geweldig om met Andy de baan te delen. Je kunt altijd wat van elkaar leren."

Murray deed op Wimbledon ook mee aan het dubbelspel bij de mannen, maar hij en de Fransman Pierre-Hugues Herbert strandden zaterdag in de tweede ronde na een viersetter tegen het Kroatische duo Nikola Mektic en Franko Skugor. Murray een Williams spelen in de tweede ronde tegen Fabrice Martin en Raquel Atawo.