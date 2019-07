Raemon Sluiter baalt als een stekker van de manier waarop zijn pupil Kiki Bertens zaterdag werd uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. De coach zag de Westlandse geen moment in haar spel komen tegen de Tsjechische Barbora Strýcová.

"Dit is uitermate teleurstellend. Kiki haalde niet het niveau dat ze dit grasseizoen bij vlagen wél gehaald heeft en dat is jammer", zei een balende Sluiter na de tweesetter in Londen (5-7 en 1-6) tegen de NOS.

"In de eerste set had ze ondanks het niet zo denderende tennis nog wel wat kansen. Maar als je ziet hoe de tweede set in elkaar zakt, dan kan je niet anders zeggen dan dat het heel teleurstellend is. Voor vandaag mag je als rapportcijfer wel spreken van een 4. Als iemand een 3,5 geeft, hoor je mij ook niet klagen."

De 27-jarige Bertens had de uitschakeling volledig aan zichzelf te wijten. De nummer vier van de wereld maakte liefst 29 onnodige fouten en slechts 49 procent van haar eerste services - normaal een van haar wapens - ging in, waardoor ze na ruim anderhalf uur als terechte verliezer van de baan stapte tegen de ervaren Strýcová.

In de tweede ronde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend liet Bertens ook al niet het beste van zichzelf zien op het Londense gras. Ze kreeg zelfs een matchpoint tegen, maar trok na drie sets alsnog aan het langste eind. Het toonde wederom aan dat de kopvrouw van het Nederlandse tennis zich op haar minst favoriete ondergrond nog steeds onwennig voelt.

Kiki Bertens haalde niet haar niveau tegen Strýcová. (Foto: Pro Shots)

'Het is een oké grasseizoen geweest'

Toch vindt Sluiter dat de Nederlandse niet ontevreden kan terugkijken op haar wedstrijden op gras dit jaar. Bertens, die vorig jaar nog tot de kwartfinales reikte op Wimbledon, haalde begin juni voor het eerst in haar loopbaan de finale in Rosmalen en voegde zich twee weken later in het Engelse Eastbourne bij de laatste vier.

"De derde ronde op Wimbledon is absoluut geen aansprekend resultaat, maar ze heeft wel wat wedstrijdjes gewonnen", benadrukte Sluiter. "Het is een oké grasseizoen geweest. De feiten zijn zoals ze zijn. Wij moeten kijken naar hoe dat tot stand komt en kijken of het volgende keer ietsje beter kan."

"De vraag is ook: waar leg je de lat? Op Roland Garros draaiden we niet om de hete brij heen door te zeggen dat ze een van de titelkandidaten is, maar op Wimbledon is ze dat echt niet. Mensen zeggen soms dat we de lat hoger moeten leggen. Ik leg die lat iedere keer zo hoog mogelijk, maar we moeten ook realistisch blijven."

Voor Bertens zijn de Grand Slam-toernooien in 2019 sowieso nog geen succes, want op de Australian Open en Roland Garros (opgave) was de tweede ronde al het eindstation voor de negenvoudig toernooiwinnaar. Eind augustus begint de US Open, de laatste Grand Slam van het jaar.