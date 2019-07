Andy Murray en Serena Williams hebben zaterdag hun openingspartij in het gemengd dubbelspel op Wimbledon gewonnen. De voormalig nummers een van de wereld versloegen in de eerste ronde de Duitser Andreas Mies en Alexa Guarachi uit Chili.

De 32-jarige Murray en de vijf jaar oudere Williams waren met 6-4 en 6-1 te sterk voor Mies en Guarachi. Ze beslisten de partij op het Londense gras na circa één uur en een kwartier op hun derde matchpoint.

In de eerste set hadden de Schot en de Amerikaanse genoeg aan één break, waarna ze in het tweede bedrijf in een mum van tijd uitliepen naar 4-0. Mies en Guarachi overleefden in de zevende game nog twee matchpoints, maar moesten even later alsnog buigen.

Voor een plek in de achtste finales moeten Murray en Williams zien af te rekenen met de Amerikaanse Raquel Atawo en de Fransman Fabrice Martin. Die partij staat maandag op het programma.

Murray deed alleen in 2005 en 2006 mee aan het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Hij kwam destijds niet verder dan de tweede ronde. Williams nam alleen in 1998 deel aan het gemengd dubbelspel en veroverde toen aan de zijde van de Wit-Rus Max Mirnyi de titel.

Serena Williams kwam in de eerste set ten val, maar kon zonder problemen verder. (Foto: Pro Shots)

Murray uitgeschakeld in mannendubbelspel

Eerder op zaterdag werd Murray met zijn Franse partner Pierre-Hugues Herbert uitgeschakeld in het mannendubbelspel. In de tweede ronde moesten zij hun meerdere erkennen in het als zesde geplaatste Kroatische duo Nikola Mektic/Franko Skugor: 6-7 (4), 6-4, 6-2 en 6-3.

Afgelopen donderdag maakte Murray zijn rentree op Wimbledon. De drievoudig Grand Slam-winnaar in het enkelspel won toen met Herbert in vier sets van de Roemeen Marius Copil en de Fransman Ugo Humbert.

Vorig jaar moest Murray zich door zijn slepende heupblessure afmelden voor het derde Grand Slam-toernooi van het jaar.

Williams is ook nog actief in het enkelspel. De 23-voudig Grand Slam-winnares, die Wimbledon zes keer op haar naam schreef, bereikte eerder op zaterdag ten koste van de Duitse Julia Görges de achtste finales in dat toernooi.