Fabio Fognini heeft zaterdag excuses aangeboden voor opmerkelijke uitspraken die hij deed op Wimbledon. De nummer tien van de wereld liet zich gaan tijdens zijn verloren partij tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.

Fognini, die in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi met 6-3, 7-6 (12) en 6-3 ten onder ging, uitte in de tweede set zijn frustratie over de in zijn ogen slechte baan.

"Is het eerlijk om hier te spelen? Verdomde Engelsen. Echt. Er zou hier echt een bom moeten ontploffen", zei de 32-jarige Italiaan. Het kwam hem op veel kritiek te staan.

Na de wedstrijd besefte Fognini dat zijn uitspraken niet handig waren. "Als ik iemand beledigd heb, bied ik daar mijn excuses voor aan. Geen probleem", liet hij weten.

"Als je op de baan staat, ben je meer dan de helft van de tijd gefrustreerd. Het mag duidelijk zijn dat ik niet blij was met mijn prestatie, want er stond veel op het spel en ik had kunnen winnen."

Fognini kwam nooit voorbij derde ronde

Fognini, die met de tiende plek zijn hoogste positie ooit bezet op de wereldranglijst, kwam met zijn nederlaag tegen Sandgren voor de elfde keer in elf Wimbledon-deelnames niet voorbij de derde ronde.

De Italiaan kende in 2011 zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi, toen hij op Roland Garros de laatste acht haalde en zich vervolgens geblesseerd terugtrok voor zijn kwartfinalepartij tegen Novak Djokovic.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het incident met Fognini.