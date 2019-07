Kiki Bertens baalt stevig van haar verlies tegen de Tsjechische Barbora Strýcová in de derde ronde van Wimbledon. De Westlandse wijt haar nederlaag vooral aan het gebrek aan agressie en overtuiging in haar spel.

"Ik had agressiever moeten spelen, maar dat lukte niet. Er ging eigenlijk niets goed", stelde de 27-jarige Bertens zaterdag na afloop van haar partij.

De nummer vier van de wereld verloor met 5-7 en 1-6 van Strýcová. In de eerste set kreeg ze op 4-4 wel een serie breekkansen, maar die verzuimde ze te benutten. "Je weet dat je die kansen hebt en dat je die moet pakken. Als het dan niet lukt, wordt de twijfel alleen maar groter."

In de tweede set kwam Bertens er nauwelijks meer aan te pas. De Zuid-Hollandse maakte behoorlijk wat onnodige fouten en miste naar eigen zeggen de overtuiging in haar spel.

"Het aanvallende spel had ik vandaag nodig, maar dat was er niet", verklaarde ze. "Het zit in mij dat ik toch snel naar de verdediging schakel."

Kiki Bertens haalde vorig jaar nog de kwartfinales op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

'Toch denk ik dat mijn grasseizoen geslaagd is'

Ondanks haar verrassende uitschakeling op Wimbledon is Bertens wel tevreden over haar grasseizoen. Ze haalde vorige maand de finale van de Libéma Open in Rosmalen.

"Toch denk ik dat mijn grasseizoen geslaagd is. Ik heb veel wedstrijden op gras gespeeld en er veel gewonnen."

De kopvrouw van het Nederlandse tennis weet nu wel wat ze aan haar spel moet veranderen als ze in de toekomst tegen de betere grasspeelsters een kans wil maken.

"Je ziet dat je tegen sommige tennissters niet alleen kan verdedigen en hopen op hun fouten. Dan moet je meer doen en ik was nog niet in staat om mijn spel aan te passen aan de tegenstander", besloot Bertens.