Roger Federer en Rafael Nadal hebben zaterdag de achtste finales op Wimbledon bereikt. De Zwitser (2) versloeg Lucas Pouille (27) in drie sets, de als derde geplaatste Nadal was veel te sterk voor Jo-Wilfried Tsonga.

De 37-jarige Zwitser won Wimbledon acht keer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) en is daarmee recordhouder. Met een nieuwe titel op het 'heilige gras' zou hij zijn totaal aantal Grand Slam-overwinningen op 21 brengen.

Ondanks zijn overwinning in straight sets (7-5, 6-2, 7-6 (4), had Federer het niet eenvoudig met Pouille. In de eerste set had hij een late break nodig om het verschil te maken, in de derde kreeg hij de nummer 27 van de plaatsingslijst pas in de tiebreak op de knieën.

Federer speelt in de vierde ronde tegen Matteo Berrettini. De als zeventiende geplaatste Italiaan klopte de Argentijn Diego Schwartzman (24) in een slopende vijfsetter: 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Rafael Nadal neemt de felicitaties van Jo-Wilfried Tsonga in ontvangst. (Foto: Pro Shots)

Nadal aast op derde Wimbledon-titel

Nadal bereikte voor de negende keer in zijn carrière de vierde ronde in Londen. De Spanjaard (3), die het toernooi in 2008 en 2010 op zijn naam schreef, versloeg Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 6-2, 6-3, 6-2.

Waar Nadal donderdag tegen Nick Kyrgios nog vier sets nodig had, gaf hij Tsonga geen moment het idee dat een stunt tot de mogelijkheden behoorde. De 33-jarige Spanjaard sloeg 34 winners, maakte slechts twaalf onnodige fouten en leverde de hele partij maar tien punten in op zijn eigen service.

Nadal krijgt maandag in de vierde ronde in ieder geval een ongeplaatste tegenstander tegenover zich. Hij treft dan de winnaar van de partij tussen thuisspeler Daniel Evans en de Portugees Joao Sousa. In de halve finale wacht mogelijk een clash met Federer.

Kei Nishikori bereikt de laatste zestien ten koste van Steve Johnson. (Foto: Pro Shots)

Nishikori in drie sets langs Johnson

Kei Nishikori bereikte de laatste zestien op Wimbledon tegen koste van Steve Johnson. De als achtste geplaatste Japanner versloeg de Amerikaan met 6-4, 6-3 en 6-2.

Twee andere Amerikanen overleefden de derde ronde wel. Sam Querrey versloeg de Australiër John Millman (7-6 (3), 7-6 (8), 6-3), Tennys Sandgren was met 6-3, 7-6 (12), 6-3 te sterk voor Fabio Fognini (12). In de achtste finales spelen Querrey en Sandgren tegen elkaar.

Rojer en Schuurs verliezen in dubbelspel

In het gemengd dubbelspel gingen Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs verrassend onderuit. Het als tweede geplaatste Nederlandse duo, dat in de eerste ronde een bye had, verloor in de tweede ronde met 4-6 en 5-7 van het Belgisch/Chinese koppel Vliegen/Zheng.

Wesley Koolhof beleefde wel een succesvolle dag. Samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniel bereikte hij de derde ronde in het dubbelspel ten koste Munar/Norrie: 1-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2, 6-2. In het gemengd dubbel was hij met de Tsjechische Kveta Peschke te sterk voor het duo Oswald/Adamczak: 6-1 en 6-4.