Kiki Bertens is in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer vier van de wereld verloor zaterdag in twee sets kansloos van de Tsjechische Barbora Strýcová: 5-7 en 1-6.

Bertens schopte het vorig jaar op Wimbledon nog tot de kwartfinale, waarin toen de Duitse Julia Görges te sterk was. Omdat ze nu in de eerste week al wordt uitgeschakeld, raakt Bertens veel punten kwijt voor de wereldranglijst.

In de tweede ronde tegen Taylor Townsend kroop Bertens donderdag nog door het oog van de naald. Ze overleefde een matchpoint tegen de Amerikaanse en trok uiteindelijk in drie sets alsnog de overwinning naar zich toe. In de openingsronde won ze eenvoudig van de Luxemburgse Mandy Minella.

Voor Bertens was het haar zevende deelname aan het enkelspel van Wimbledon. Op haar kwartfinaleplaats van vorig jaar na kwam ze in Londen nooit verder dan de derde ronde.

Kiki Bertens rest niets anders dan haar tegenstander Barbora Strýcová te feliciteren. (Foto: Pro Shots)

Bertens mist serie breakpoints in eerste set

Bertens begon nog prima aan de partij tegen de nummer 54 van de wereldranglijst. De precies vijftig plaatsen hoger staande Nederlandse nam in de eerste set direct een break voorsprong.

De 33-jarige Strýcová antwoordde echter direct, trok de stand weer gelijk (2-2) en overleefde op 4-4 zes breakpoints. Het missen van die kansen kwam Bertens duur te staan. Bij een achterstand van 6-5 leverde ze wat later haar eigen opslaggame en daarmee ook meteen de eerste set in.

In de tweede set hield Strýcová haar hoge niveau vast, terwijl Bertens er nauwelijks meer aan te pas kwam. De 27-jarige Nederlandse maakte te veel onnodige fouten, werd in de vierde game op love gebroken en moest na ruim anderhalf uur definitief de handdoek in de ring gooien.

Bertens was laatste Nederlandse in enkelspel

Met de aftocht van Bertens liggen alle Nederlanders uit het enkelspel. Eerder sneuvelde Robin Haase in de tweede ronde en ging Lesley Kerkhove in de eerste ronde onderuit.

Strýcová, voor wie de kwartfinale in 2014 vooralsnog haar beste resultaat is op Wimbledon, speelt maandag in de vierde ronde tegen Elise Mertens. De Belgische (21) won in drie sets van de Chinese Qiang Wang (15): 6-2, 6-7 (9) en 6-4.

Alle achtste finales op Wimbledon worden maandag afgewerkt. De eindstrijd bij de vrouwen is volgende week zaterdag.