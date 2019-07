Petra Kvitová heeft zich voor de vierde ronde van Wimbledon geplaatst. De tweevoudig winnares versloeg de Poolse Magda Linette zaterdag met 6-3 en 6-2.

Kvitová, die in 2011 en 2014 de titel greep in Londen, kreeg de hele partij geen breakpoint tegen. Zelf wist ze drie van haar twaalf kansen op een break te benutten.

De 29-jarige Tsjechische leverde het hele toernooi nog geen set in. In haar voorgaande partijen was ze te sterk voor Ons Jabeur (6-4, 6-2) en Kristina Mladenovic (7-5, 6-2).

Kvitová, de nummer zes van de plaatsingslijst, speelt in de achtste finales tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (9) en thuisspeelster Johanna Konta (19).

Ook Carla Suárez Navarro schaarde zich onder de laatste zestien. De als dertigste geplaatste Spaanse versloeg de Amerikaanse Lauren Davis met 6-3 en 6-3.

Alle partijen in de vierde ronde op Wimbledon staan voor maandag op het programma. Op de eerste zondag is het traditioneel een rustdag op de All England Lawn Tennis & Croquet Club.