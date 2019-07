Ashleigh Barty en Serena Williams hebben zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. Ook Petra Kvitová schaarde zich onder de laatste zestien.

Barty, sinds vorige maand de nummer één van de wereld, gunde haar met een wildcard toegelaten Britse tegenstander Harriet Dart maar twee games: 6-1 en 6-1. De partij duurde slechts 53 minuten.

De Australische won vorige maand met Roland Garros voor het eerst in haar carrière een Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon kwam de 23-jarige Australische nooit verder dan de derde ronde.

Barty speelt in de achtste finales tegen Alison Riske. De ongeplaatste Amerikaanse, die vorige maand het grastoernooi van Rosmalen won, schakelde in de derde ronde van Wimbledon Belinda Bencic (13) uit: 4-6, 6-4 en 6-4.

Williams klopt op papier lastige opponent

Williams had in de derde ronde met Julia Görges een op papier lastige tegenstander. De als achttiende geplaatste Duitse bereikte vorig jaar nog de halve finale, onder meer door in de kwartfinale Kiki Bertens te verslaan.

In de praktijk bleek de 37-jarige Williams echter weinig moeite te hebben met haar zeven jaar jongere tegenstander. De Amerikaanse was op haar eigen service oppermachtig en had daarom aan twee breaks genoeg om de wedstrijd te winnen.

De 23-voudig Grand Slam-winnares staat in de vierde ronde tegenover tegenover Carla Suárez-Navarro. De als dertigste geplaatste Spaanse versloeg de Amerikaanse Lauren Davis met 6-3 en 6-3.

Tweevoudig winnares Kvitová verder

Petra Kvitová plaatste zich eveneens voor de vierde ronde. De tweevoudig winnares versloeg de Poolse Magda Linette met 6-3 en 6-2.

Kvitová, die in 2011 en 2014 de titel greep in Londen, kreeg de hele partij geen breakpoint tegen. Zelf wist ze drie van haar twaalf kansen op een break te benutten.

Kvitová, de nummer zes van de plaatsingslijst, speelt in de achtste finales tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (9) en thuisspeelster Johanna Konta (19).

Elise Mertens bereikte de achtste finales ten koste van de Chinese Qiang Wang. De Belgische (21) neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Bertens en Barbora Strýcová.

Alle partijen in de vierde ronde op Wimbledon staan voor maandag op het programma. Op de eerste zondag is het traditioneel een rustdag op de All England Lawn Tennis & Croquet Club.