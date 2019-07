Victoria Azarenka stelt dat vrouwelijke tennissers niet gelijk behandeld worden ten opzichte van hun mannelijke collega's. Dat zei de voormalige nummer één van de wereld donderdag nadat ze op Wimbledon van Simona Halep verloor.

Volgens Azarenka dragen toernooiorganisaties aan de ongelijkheid bij met de planning van de wedstrijden en door vrouwenwedstrijden minder vaak in grote stadions te laten spelen.

"Als wij vrouwen tien jaar lang dezelfde behandeling en dezelfde speellocaties en speeltijden krijgen als de mannen, dan verdienen wij misschien net zo veel geld als de mannen."

"Geef ons in ieder geval de mogelijkheid, dan kunnen we naar de feiten kijken. Misschien blijken de mannen dan nog steeds populairder, dan weten we dat. Maar nu hebben we geen gelijke kansen", zei de Wit-Russin.

Net als in veel andere sporten is er in het tennis een langlopende discussie over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen gaande. Bij de vier Grand Slams is het prijzengeld gelijk, maar bij veel kleinere toernooien kunnen mannen veel meer verdienen.

Sinds 2009 speelden Federer, Nadal, Djokovic en Murray nooit op kleinere baan

Op Roland Garros in mei en juni speelde de discussie over het verschil tussen mannen- en vrouwentennis ook al. Toen de halve finales wegens regen een dag moesten worden uitgesteld, werden de twee mannenpartijen op het centercourt gespeeld en de twee vrouwenwedstrijden in kleinere stadions.

"Het is zo overduidelijk en het gebeurt niet alleen op Roland Garros", zei Azarenka. "De speelschema's bij de Grand Slams zijn vaak nog wat eerlijker dan bij andere toernooien, maar wat er in Parijs gebeurde vond ik onacceptabel."

Ook op Wimbledon is de discussie over de ongelijkheid opgelaaid. Donderdag speelden de nummer één van de wereld Ashleigh Barty en titelverdedigster Angelique Kerber hun partijen op baan 2, qua grootte het derde stadion op het complex.

De 'grote vier' bij de mannen (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray) hoefden op Wimbledon sinds 2009 nooit op een andere baan dan Centre Court of Court 1 te spelen.

"Het gaat om de indeling van de banen, maar ook om de tijdstippen", vindt Azarenka. "De mannen spelen veel vaker op primetime. Dat zou opgelost moeten worden."

Aantal mannen en vrouwen dat als prof actief is in verschillende takken van sport. (Afbeelding: Gender Divisions)

Tennis loopt voorop in vrouwenemancipatie

Uit een onderzoek van Gender Divisions bleek onlangs dat het verschil in inkomsten tussen mannen en vrouwen in het tennis het kleinst is, ten opzichte van andere sporten. Er zijn 1.106 vrouwen die professioneel tennis bedrijven, ten opzichte van 1.814 mannen. In andere grote sporten is dat verschil veel groter.

Daarnaast zijn de vijf bestbetaalde vrouwelijke sporters allemaal tennissters. Serena Williams, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza en Maria Sharapova verdienden in 2018 het meest, al vormen hun inkomsten slechts een fractie van wat de vijf bestbetaalde mannelijke sporters opstrijken.

De vijf bestbetaalde sporters in 2018, mannen en vrouwen. (Afbeelding: Gender Divisions)