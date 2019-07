Novak Djokovic is vrijdag doorgedrongen tot de vierde ronde van Wimbledon. De titelverdediger klopte de Pool Hubert Hurkacz in vier sets. Voor Kevin Anderson, de verliezend finalist van vorig jaar, viel het doek in de derde ronde.

Djokovic had de eerste twee sets lastig met Hurkacz, maar hij versloeg de nummer 48 van de wereld uiteindelijk met 7-5, 6-7 (5), 6-1 en 6-4. De partij op het Londense gras duurde zo'n drie uur.

In de tweede set werkte de 32-jarige Djokovic op 5-6 nog twee setpunten weg, maar in de tiebreak moest hij zich wel gewonnen geven. De nummer één van de wereld raakte niet van slag door het setverlies en gunde Hurkacz daarna nog vijf games.

In de achtste finales neemt Djokovic het op tegen de Fransman Ugo Humbert, die het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime uitschakelde.

Kevin Anderson verliest in drie sets van Guido Pella. (Foto: Pro Shots)

Anderson verrassend onderuit tegen Pella

De 33-jarige Anderson, de nummer vier van de plaatsingslijst, verloor verrassend in drie sets van de Argentijn Guido Pella: 4-6, 3-6 en 6-7 (4). De mondiale nummer 26 besliste de partij na ruim 2,5 uur op zijn eerste matchpoint.

Anderson zorgde vorig jaar voor een stunt door in de kwartfinales in een thriller af te rekenen met titelverdediger Roger Federer. Na een marathonpartij tegen John Isner was hij in de finale kansloos tegen Novak Djokovic.

Vorig jaar schakelde Pella eveneens de verliezend finalist uit. Toen was hij in de tweede ronde te sterk voor Marin Cilic. In de vierde ronde neemt de Argentijn het op tegen de Canadees Milos Raonic.

Ook de nummer negen van de ATP-ranglijst werd uitgeschakeld. De Rus Karen Khachanov ging met 6-3, 7-6 (3) en 6-1 onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Caroline Wozniacki ging in een kleine anderhalf uur onderuit tegen Zhang Shuai. (Foto: Pro Shots)

Wozniacki verrassend onderuit tegen Zhang

Caroline Wozniacki, voormalig nummer één van de wereld, ging in de derde ronde verrassend onderuit tegen Zhang Shuai. De Chinese nummer vijftig van de wereld trok na een uur en twintig minuten aan het langste eind: 6-4 en 6-2. In haar volgende partij treft Zhang Dayana Yastremska uit Oekraïne.

Voor Wozniacki past de vroege uitschakeling in haar teleurstellende jaar. Dit seizoen kwam de Australian Open-winnares van 2018 alleen op het gravel van Charleston verder dan de achtste finales (verlies in eindstrijd).

Naast haar eindzege op de Australian Open van 2018 bereikte Wozniacki twee keer de finale van de US Open, maar op Wimbledon is ze nooit succesvol geweest. De huidige nummer negentien van de WTA-ranking kwam niet verder dan de achtste finales in Londen. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation.

Elina Svitolina viert haar overwinning op Maria Sakkari in de derde ronde. (Foto: Pro Shots)

Halep eenvoudig langs Azarenka

In tegenstelling tot Wozniacki bereikte Simona Halep wel de vierde ronde. De voormalig nummer één van de wereld versloeg Victoria Azarenka met 6-3 en 6-1. Halep speelt in haar volgende partij tegen het Amerikaanse toptalent Cory Gauff, die twee matchpoints overleefde tegen Polona Hercog uit Slovenië.

Karolína Plisková had drie sets nodig tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan. De 27-jarige Tsjechische trok met 6-3, 2-6 en 6-4 aan het langste eind. De nummer drie van de wereld treft nu haar landgenote Karolína Muchová.

Ook Elina Svitolina plaatste zich voor de vierde ronde. De 24-jarige Oekraïense was in drie sets te sterk voor de één jaar jongere Maria Sakkari uit Griekenland: 6-3, 6-7 (1) en 6-2. Petra Martic uit Kroatië is de volgende opponente van Svitolina.

Robin Haase bereikte de derde ronde in het dubbelspel. (Foto: ANP)

Nederlandse dubbelspelers door in Londen

In het dubbelspel bereikten meerdere Nederlanders de derde ronde. Jean-Julien Rojer en Robin Haase deden dat bij de mannen, Demi Schuurs bij de vrouwen.

Rojer won met zijn Roemeense partner Horia Tecau van de Fransman Fabrice Martin en de Monegask Hugo Nys: 6-1, 6-4 en 6-4. Haase versloeg aan de zijde van de Deen Frederik Nielsen de Brit Ken Skupski en John-Patrick Smith uit Australië: 7-6 (14), 7-6 (7) en 7-6 (2).

In het vrouwentoernooi had Demi Schuurs geen problemen om de derde ronde te bereiken. Samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld was ze met duidelijke cijfers te sterk voor Alicja Rosolska uit Polen en de Australische Astra Sharma: 6-3 en 6-0.